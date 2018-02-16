Депутат из города Барабинска Новосибирской области пойдет под суд за то, что избил жену, пытаясь отобрать у нее золотое кольцо. Об этом пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, инцидент произошел весной прошлого года. Под суд отправится 33-летний депутат Совета депутатов Барабинска Барабинского района Новосибирской области.
Все случилось на кухне частного дома. Между мужем и женой произошел конфликт по поводу ее обращения в суд о взыскании алиментов. Во время ссоры мужчина начал требовать от жены вернуть ранее подаренное им золотое кольцо. Но женщина отказалась снимать ювелирное изделие. Тогда он для того, чтобы снять с пальца жены кольцо, повалил ее на пол, придавил ногами, сжал руками ее правую руку в районе кисти и предплечья и завернул ей руку за спину.
В результате женщина получила тупую травму правой руки, растяжение связок правового плечевого сустава, ушиб мягких тканей правой кисти в виде отека. Уголовное дело отправлено в суд.
Комментарии