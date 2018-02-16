В Барнауле проходит первый благотворительный форум "Новый Взгляд – 2018". Он продлится два дня — 16 и 17 февраля. В рамках форума будет организовано бесплатное обучение лидеров и сотрудников некоммерческих организаций. На площадках пройдет более десяти семинаров по актуальным темам.
Как отмечают организаторы форума — благотворительный фонд "Облака", известные региональные бизнесмены и политики, руководители банков, корпораций соберутся на площадке форума, чтобы узнать о том, какие сегодня в крае существуют и реально работают социальные программы помощи.
Сегодня на форуме проходит презентация 14 ведущих общественных благотворительных организаций Алтайского края и города Барнаула, которые работают с детьми-сиротами, детьми и взрослыми с инвалидностью, паллиативными больными и детьми с онкологическими заболеваниями, малоимущими и многодетными семьями, бездомными людьми.
А 17 февраля эксперты расскажут о возможностях работы с грантами и выборе правильных инструментов презентации и продвижения социальных проектов.
Участие для НКО и представителей бизнеса в форуме бесплатное. Однако желающие могут сделать пожертвование в пользу детей, находящихся на лечении в паллиативных палатах детской больницы № 2 города Барнаула.
Комментарии
Одни форумы и саммиты((((В болоте(
Мы привезли в Барнаул UNISEF вместе с деньгами для отказников, и это безо всяких общественных организаций, благотворительных фондов и юридических лиц, а что сделали все эти саммиты???
Судя по нашей почте, единственное, что они умеют, это попрошайничать у бизнеса, т.е. загребать жар чужими руками.