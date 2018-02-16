Глава Чечни Рамзан Кадыров написал пост в честь 11-летия исполнения обязанностей президента Чечни, где также выразил признательность Владимиру Путину за веру в него. Текст он разместил в Telegram.
"Желаю нашему Президенту, Верховному Главнокомандующему долгих лет жизни, чтобы он пожизненно управлял государством. А мы будем всегда преданно служить ему и решать все поставленные задачи на высшем уровне!" — отметил Рамзан Кадыров.
Также он подчеркнул, что благодаря поддержке Путина власти Чечни полностью искоренили терроризм, а также смогли решить многие социальные и экономические проблемы.
Между тем ранее кандидат в президенты России Ксения Собчак подала жалобу на регистрацию Путина в качестве кандидата в президенты. Собчак утверждает, что Путин "не имеет права выдвигаться" из-за того, что он неоднократно избирался президентом России, а также был и.о. главы государства с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года.
Комментарии
Дырка совсем уже обнаглел!
смотря сколько жить
Понимает, когда его власть кончится....
Понимает, что эта власть уничтожает русских быстрее чем его вооруженная борьба.
подлизал так подлизал
Скоро кончатся дотации у чечни, так как Грудинин прийдет к власти, осталось немного!!!
Публичные призывы к попранию основного закона страны Конституции, это не ловля покемонов и не панк-молебен, поэтому никто и не возбуждается...
Дыров В корень охренел, он конечно понимает, что если Аллаха Владимировича вдруг не будет, то Дырова посадят,
Владимир Владимирович Путин возраст - 65 лет
Рамзан Ахматович Кадыров возраст - 41 лет
Придётся ли второму пожить без первого и какая будет эта жизнь?
А я думал что ВВП православный, а он в Кадырова верит
16.02.2018 14:42
Медведь-шатун
Понимает, когда его власть кончится...
начнется гражданская война и передел собственности
Проблемы в стране нужно решать реформами. Не понимаю людей которые хотят опять в 90е
Спокойная жизнь закончится у них 18 марта 2018 года.
У Граждан России новый президент ГРУДИНИН П.Н.