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Уголовные дела возбудили в отношении начальника отдела таможенного досмотра в Алтайском крае и предпринимателя — одного подозревают в мздоимстве, а второго — в даче взятки.
Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, согласно предварительным данным, с июля 2017 года по январь 2018 года начальник отдела таможенного досмотра Горнякского таможенного поста Алтайской таможни получил от бизнесмена в качестве взятки 160 тысяч рублей.
Эти деньги были вознаграждением за совершение незаконных действий при организации прохождения таможенного контроля и сокрытие выявленных нарушений.
В данный момент таможеннику инкриминируют получение взятки в крупном размере, а предпринимателю — дачу взятки в крупном размере.
Оба подозреваемых задержаны, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании им меры пресечения.
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