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Житель районного центра Панкрушиха на Алтае обратился в прокуратуру, устав смотреть на свалку, которая появилась напротив его дома.
Как сообщили в краевом надзорном ведомстве, в ходе проверки было установлено, что на земельном участке общей площадью около трех гектаров, расположенном на пересечении двух улиц, имеется несанкционированная свалка.
"Она образовалась в результате сброса твердых бытовых, промышленных отходов (трупы животных, ртутьсодержащие лампы, пищевые отходы, пластиковые бутылки, остатки полиэтиленовой пленки, бумаги, картона, отходы от уборки территории и т.п.). При сбросе отходов на почву не соблюдался технологический процесс, предусмотренный для утилизации отходов, в связи с чем происходило загрязнение земель и подземных вод", — констатируют в прокуратуре.
Ввиду выявления этих нарушений главе администрации Панкрушихинского сельсовета было внесено представление. В итоге свалку ликвидировали, а виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
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