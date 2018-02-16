Суббота, 17 Февраль, 01:43

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Вице-премьер Александр Хлопонин предложил переносить школьные каникулы в России в зависимости от начала лыжного сезона на Северном Кавказе. Поддерживаете это предложение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,36
€ 70,65
550106
-17°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение Ан-148 в Подмосковье Олимпиада-2018 в ПхёнчханеМасленица-2018
Новости

Кандидат в президенты Сурайкин рассказал, чего ждет от голосования на Алтае

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Лидер партии "Коммунисты России" приехал в регион презентовать свою программу

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Кандидат в президенты России Максим Сурайкин от партии "Коммунисты России" начал свою пресс-конференцию с журналистами в Барнауле с разговора о... ручках. Дело в том, что, как это обычно бывает, организаторы приготовили для журналистов ручки и блокноты. Ручки почти все оказались сломаны и отказывались документировать речь политика.

"У вас ручки не работают", — сказал один из журналистов.

"Ну, это же Китай, что с них возьмёшь. Будем над этим работать, бюджет партии пока довольно дырявый", — ответил тому Сурайкин.

Сам же кандидат в президенты был в стильном голубом костюме. Себя он несколько раз довольно иронично назвал "бородачом", а на его галстуке красовался необычный зажим в виде автомата Калашникова. Это не могли не заметить фотографы, которые снимали политика во всех ракурсах. Кандидат в президенты обратился к журналистам "товарищи", и пресс-конференция началась.

Общение с региональными СМИ Максим Сурайкин начал с рассказа о важнейших моментах из своей биографии. Ее можно легко найти в интернете, поэтому пересказывать не будем. Себя он называет единственным реальным оппозиционным кандидатом, а своей задачей считает битву за коммунистические идеалы, а также широкую рекламу своей политической платформы для участия в последующих муниципальных и региональных выборах. Для доказательства в Барнаул с кандидатом приехал депутат Верховного Совета Республики Хакасия Илья Ульянов, сумевший победить на выборах в 2016 году по своему округу. Известен г-н (или товарищ) Ульянов отстаиванием прав атеистов.

А тем временем Максим Сурайкин рассказывал о себе и своей партии около 20 минут. Вопрос о ее происхождении, как он несколько раз подчеркивал, очень важный, поскольку избиратели путают две коммунистические партии. Сурайкин несколько раз критиковал коллег по левому цеху в лице "Справедливой России" и КПРФ. Их он назвал спойлерами действующей власти. Свою программу и в целом программу "Коммунистов России" он называет самой радикальной из всех программ кандидатов в главы государства.

Так, кандидат сообщил, что в случае победы на выборах он первым делом издаст указы о национализации крупных предприятий, начнет расследования в отношении олигархов и приложит усилия по восстановлению СССР. На вопрос журналистов, как лидер политической партии собирается реализовывать столь громкие планы, он заверил, что крови при этом не будет и все будет очень мирно. Олигархи якобы сами отдадут свой бизнес правоохранительным структурам, потому что будут вынуждены подчиниться выбору народа. На вырученные деньги бизнес-элиты он намерен поднять в два раза всем бюджетникам заработную плату и освободить от уплаты ЖКХ.

Говорил Сурайкин в основном лозунгами, аргументируя примерами из истории страны.

"Это любимая пугалка буржуазии о том, что если пересмотреть вопрос о приватизации, начнется кровь и гражданская война. Они исходят из простой логики. Если у вас что-то отбирают, вы сопротивляетесь. Но, товарищи, собственниками крупной собственности являются 30-40 семей. От того, что "Норильским никелем" вновь будет владеть государство, для работников ничего не изменится. Но вся прибыль будет уходить в бюджет. Что касается того, что они уже украли и вывели — мы постараемся не дать им уехать за рубеж", — заявил Максим Сурайкин.

Рассказал господин Сурайкин и о судьбе правительства страны, которое он намерен сформировать в случае своего избрания. Как оказалось, ему по душе имена Сергей. В качестве председателя кабмина он видит экономиста и политика Сергея Глазьева. Из нынешних министров свои посты сохранят только два Сергея — Лавров и Шойгу. Спросили журналисты у коммуниста о судьбе действующего президента страны Владимира Путина, если тот проиграет выборы. Максим Сурайкин заявил, что полностью поддерживает политику главы государства в вопросах внешней политики, но его не устраивает работа исполнительной власти.

Отвечая на вопрос о проблемах Алтайского края, которые намерен решить кандидат, лидер "Коммунистов России" назвал их идентичными для всех регионов России — низкие заработные платы. При этом он не стал углубляться в конкретные проблемы, чем разочаровал многих журналистов. Сурайкин не стал скрывать, что не так хорошо знает положение дел в регионе. При этом уважает Михаила Евдокимова и помнит о нем. В Алтайском крае, продолжил собеседник, традиционно много сторонников коммунистических идей, поэтому рассчитывает на 5-8% голосов. Все зависит от того, как партия сможет закрыть избирательные участки наблюдателями. Судя по всему, у партии с этим проблемы. Кандидат в президенты сразу предупредил, что партия у него бедная, поэтому много денег на агитацию не будет.

"На честных муниципальных выборах мы набираем больше, чем КПРФ, потому что люди начинают разбираться, кто коммунист, а кто только декларирует лозунги. Мы заняли пятое место на прошлых выборах в Госдуму — первое после парламентских партий. Причем наш результат был сильно занижен. На тех участках, где присутствовали наши наблюдатели, даже неопытные, результат — 6-9 %. Где наблюдателей не было — 0 %. Так просто не может быть, мы считаем, были глобальные корректировки. В каждом регионе мы собираем наказы от избирателей — сегодня нам еще предстоит поехать в Бийск и встретиться с людьми, чтобы включить их пожелания в программу, которая в случае победы реализуется уже как федеральная программа на территории конкретного региона России", — сказал Сурайкин.

Коснулся он и темы недовольных коммунистов в Алтайском крае, которые готовы перейти на его сторону из-за несогласия с решениями нынешнего персека крайкома Марии Прусаковой. Один из таких "перебежчиков" — Сергей Матасов, к слову, стал доверенным лицом Максима Сурайкина в Алтайском крае. Вторым таким лицом кандидата в Алтайском крае стал  председатель краевой общественной организации добровольцев Донбасса Юрий Зырянов. В заключении кандидат обратился к журналистам с просьбой честно освещать президентскую кампанию и отправился возлагать цветы к памятнику "Борцам за советскую власть" в центре Барнаула

Напомним, в выборах президента России участвуют восемь кандидатов. Помимо Сурайкина, это Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз").

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

16.02.2018 15:49
17

Анекдот старый, но кажется к месту. ..."Вчера порнуху смотрел по телеканалу Культура. Ну, совсем другое дело!!"

0  0
16.02.2018 15:52
- гость -

так вот кто с автоматом приехал...

0  0
16.02.2018 16:07
Макс

Как приехал так и уехал. Выборы пройдут обо всем забудет.

0  0
16.02.2018 16:12
Рома

Программа с радикальными реформами и восстановлением СССР невозможна,поэтому это всего лишь слова,которые в дальнейшем ничем не будут подкреплены

0  0
16.02.2018 16:40
- гость -

В данный момент по России идет программа Малахова об сбежавших миллионерах-мошенниках,и, ка-бы мимоходом выскочила из зрительного зала бабулька и поведала,что она жертва-дольщик,пострадавшая от Грудинина и студию охватил закадровый гул возмущения.Грязные предвыборные технологии начали проявляться.

0  0
16.02.2018 17:10
Александр Чуваев

18 марта 2018 года выборы президента России Грудинина Павла Николаевича

0  0
16.02.2018 17:33
Сталинский Сокол

Только Грудинин Наш Президент!!!

0  0
16.02.2018 17:49
- гость -

Согласен с Соколом!

0  0
16.02.2018 17:51
- гость -

Кстати, ни одна едорасовская шваль не скажет, что Дядька продался.

0  0
16.02.2018 18:33
гость

Судя по уровню банкета,власть не слишком щедро оплачивает услуги своих шестёрок.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
01:09
Медведев призвал перераспределить полномочия между регионами и Центром 0
00:02
Ученые: люди маленького роста чаще страдают от инсультов 0
23:48
Названы самые крупные траты россиян в 2017 году 0
23:25
ЦИК назвал лидеров по числу эфиров среди кандидатов в президенты 0
23:03
Медведев: кабмин после выборов будет новый, но курс останется старый 1
22:46
Чиновники опровергли вину детсада в смерти девочки в Москве 0
22:25
Тренер из НХЛ потроллил Овечкина за его отсутствие на Олимпийских играх 0
22:14
Отец замерзшей на прогулке в детсаду девочки рассказал о синяках на ее теле 0
21:31
Голикова: инвалид на Bentley не должен претендовать на соцпомощь 1
21:16
Суд отклонил жалобу Собчак на регистрацию Путина 0
21:05
Кемеровского педофила, изнасиловавшего 25 мальчиков, отправили лечиться 1
20:34
Пучков: пока опознанных жертв крушения самолета Ан-148 нет 0
20:17
Педофила, изнасиловавшего 27 человек, отпустили домой за хорошее поведение 4
20:07
Девочка насмерть замерзла в сугробе перед детсадом во время прогулки 1
19:46
Молодой итальянец прыгнул на рельсы метро, чтобы спасти ребенка 0
19:25
Украина требует от России отремонтировать и вернуть корабли из Крыма 5
19:08
Коротко о главном: чиновник Гречин, долги по налогам и Сурайкин в Барнауле
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 16 февраля
18:50
Генпрокуратура просит суд отказать в жалобе Собчак на Путина 5
18:29
Журнал Forbes признал Павла Дурова долларовым миллиардером 1
18:15
Amic.ru вводит премодерацию комментариев до окончания выборов президента 21
18:06
Серьезные пробки сковали Барнаул вечером 16 февраля 0
17:50
Пожилым людям в Японии разрешат выходить на пенсию после 70 лет 0
17:33
Барнаул - Казань: Татарстан сумел добиться субсидии на "футбольный" рейс 0
17:26
Россиянин Денис Спицов завоевал бронзу на Олимпиаде 6
17:14
Эксперты назвали самые депрессивные экономики мира 0
17:02
Четырехлетнего мальчика загрызли собаки в Махачкале 9
16:50
Торговый дом с алтайскими продуктами появился в Китае 1
16:34
ВТБ выкупил 29,1% акций ритейлера "Магнит" 1
16:25
Житель Алтайского края украл на заправке iPhone 7 и подарил дочери 2
16:12
Маральник в Республике Алтай пытаются продать за 200 миллионов рублей 0
16:05
"Яндекс" выяснил, какие блины едят на Масленицу россияне 1
15:52
Стоп-кадр. "Молочный осадок" нового жилмассива в Барнауле 5
15:41
Кандидат в президенты Сурайкин рассказал, чего ждет от голосования на Алтае 10
15:33
Гонки на собачьих упряжках пройдут в Алтайском крае 17 февраля 0
15:24
Власть и ученые обсудили, как выращивать кадры для алтайских производителей 0
15:15
Капремонт проведут на двух участках Чуйского тракта в Горном Алтае 0
15:03
Барнаульцы проголосовали за благоустройство Нагорного парка 15
14:49
Свалку с трупами животных организовали под окнами жителя райцентра на Алтае 0
14:32
Как добиться того, чтобы в твоем доме сделали энергоэффективный ремонт 1
14:23
Новосибирского депутата будут судить за попытку отобрать кольцо у жены 0
14:12
Таможенник в Алтайском крае попался на крупной взятке от бизнесмена 0
14:04
Кадыров пожелал Путину пожизненно управлять Россией 13
13:52
Лицом к лицу: в Барнауле проходит первый благотворительный форум 3
13:50
Бывший следователь МВД на Алтае идет под суд за взятку в 10 тысяч долларов 3
13:32
Морозы до -33 градусов: какая погода ждет Алтайский край на выходных 6
13:21
Очевидцы: автомобиль провалился в Обь в Барнауле 7
13:12
Дерево рухнуло на горнолыжницу на курорте "Роза Хутор" 2
13:05
Ученые: одинокое отцовство является причиной преждевременной смерти 13
12:51
Переправщик пороха из Таджикистана получил реальный срок в Алтайском крае 4
12:34
Жители Китая встречают Новый год по лунному календарю 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.