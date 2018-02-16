Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Кандидат в президенты России Максим Сурайкин от партии "Коммунисты России" начал свою пресс-конференцию с журналистами в Барнауле с разговора о... ручках. Дело в том, что, как это обычно бывает, организаторы приготовили для журналистов ручки и блокноты. Ручки почти все оказались сломаны и отказывались документировать речь политика.

"У вас ручки не работают", — сказал один из журналистов.

"Ну, это же Китай, что с них возьмёшь. Будем над этим работать, бюджет партии пока довольно дырявый", — ответил тому Сурайкин.

Сам же кандидат в президенты был в стильном голубом костюме. Себя он несколько раз довольно иронично назвал "бородачом", а на его галстуке красовался необычный зажим в виде автомата Калашникова. Это не могли не заметить фотографы, которые снимали политика во всех ракурсах. Кандидат в президенты обратился к журналистам "товарищи", и пресс-конференция началась.

Общение с региональными СМИ Максим Сурайкин начал с рассказа о важнейших моментах из своей биографии. Ее можно легко найти в интернете, поэтому пересказывать не будем. Себя он называет единственным реальным оппозиционным кандидатом, а своей задачей считает битву за коммунистические идеалы, а также широкую рекламу своей политической платформы для участия в последующих муниципальных и региональных выборах. Для доказательства в Барнаул с кандидатом приехал депутат Верховного Совета Республики Хакасия Илья Ульянов, сумевший победить на выборах в 2016 году по своему округу. Известен г-н (или товарищ) Ульянов отстаиванием прав атеистов.

А тем временем Максим Сурайкин рассказывал о себе и своей партии около 20 минут. Вопрос о ее происхождении, как он несколько раз подчеркивал, очень важный, поскольку избиратели путают две коммунистические партии. Сурайкин несколько раз критиковал коллег по левому цеху в лице "Справедливой России" и КПРФ. Их он назвал спойлерами действующей власти. Свою программу и в целом программу "Коммунистов России" он называет самой радикальной из всех программ кандидатов в главы государства.

Так, кандидат сообщил, что в случае победы на выборах он первым делом издаст указы о национализации крупных предприятий, начнет расследования в отношении олигархов и приложит усилия по восстановлению СССР. На вопрос журналистов, как лидер политической партии собирается реализовывать столь громкие планы, он заверил, что крови при этом не будет и все будет очень мирно. Олигархи якобы сами отдадут свой бизнес правоохранительным структурам, потому что будут вынуждены подчиниться выбору народа. На вырученные деньги бизнес-элиты он намерен поднять в два раза всем бюджетникам заработную плату и освободить от уплаты ЖКХ.

Говорил Сурайкин в основном лозунгами, аргументируя примерами из истории страны.

"Это любимая пугалка буржуазии о том, что если пересмотреть вопрос о приватизации, начнется кровь и гражданская война. Они исходят из простой логики. Если у вас что-то отбирают, вы сопротивляетесь. Но, товарищи, собственниками крупной собственности являются 30-40 семей. От того, что "Норильским никелем" вновь будет владеть государство, для работников ничего не изменится. Но вся прибыль будет уходить в бюджет. Что касается того, что они уже украли и вывели — мы постараемся не дать им уехать за рубеж", — заявил Максим Сурайкин.

Рассказал господин Сурайкин и о судьбе правительства страны, которое он намерен сформировать в случае своего избрания. Как оказалось, ему по душе имена Сергей. В качестве председателя кабмина он видит экономиста и политика Сергея Глазьева. Из нынешних министров свои посты сохранят только два Сергея — Лавров и Шойгу. Спросили журналисты у коммуниста о судьбе действующего президента страны Владимира Путина, если тот проиграет выборы. Максим Сурайкин заявил, что полностью поддерживает политику главы государства в вопросах внешней политики, но его не устраивает работа исполнительной власти.

Отвечая на вопрос о проблемах Алтайского края, которые намерен решить кандидат, лидер "Коммунистов России" назвал их идентичными для всех регионов России — низкие заработные платы. При этом он не стал углубляться в конкретные проблемы, чем разочаровал многих журналистов. Сурайкин не стал скрывать, что не так хорошо знает положение дел в регионе. При этом уважает Михаила Евдокимова и помнит о нем. В Алтайском крае, продолжил собеседник, традиционно много сторонников коммунистических идей, поэтому рассчитывает на 5-8% голосов. Все зависит от того, как партия сможет закрыть избирательные участки наблюдателями. Судя по всему, у партии с этим проблемы. Кандидат в президенты сразу предупредил, что партия у него бедная, поэтому много денег на агитацию не будет.

"На честных муниципальных выборах мы набираем больше, чем КПРФ, потому что люди начинают разбираться, кто коммунист, а кто только декларирует лозунги. Мы заняли пятое место на прошлых выборах в Госдуму — первое после парламентских партий. Причем наш результат был сильно занижен. На тех участках, где присутствовали наши наблюдатели, даже неопытные, результат — 6-9 %. Где наблюдателей не было — 0 %. Так просто не может быть, мы считаем, были глобальные корректировки. В каждом регионе мы собираем наказы от избирателей — сегодня нам еще предстоит поехать в Бийск и встретиться с людьми, чтобы включить их пожелания в программу, которая в случае победы реализуется уже как федеральная программа на территории конкретного региона России", — сказал Сурайкин.

Коснулся он и темы недовольных коммунистов в Алтайском крае, которые готовы перейти на его сторону из-за несогласия с решениями нынешнего персека крайкома Марии Прусаковой. Один из таких "перебежчиков" — Сергей Матасов, к слову, стал доверенным лицом Максима Сурайкина в Алтайском крае. Вторым таким лицом кандидата в Алтайском крае стал председатель краевой общественной организации добровольцев Донбасса Юрий Зырянов. В заключении кандидат обратился к журналистам с просьбой честно освещать президентскую кампанию и отправился возлагать цветы к памятнику "Борцам за советскую власть" в центре Барнаула

Напомним, в выборах президента России участвуют восемь кандидатов. Помимо Сурайкина, это Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз").