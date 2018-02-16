Более 45 тысяч голосов отдали горожане за благоустройство территории Нагорного парка в Барнауле, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Напомним, с 15 января по 15 февраля в Барнауле проходило голосование в рамках общественного обсуждения муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды". Местные жители должны были назвать место, которое, по их мнению, нужно привести в порядок.
Ранее в результате общественных обсуждений Общественной комиссией по реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" было отобрано 55 площадок в краевой столице, нуждающихся в благоустройстве.
В итоге больше всего голосов набрал Нагорный парк — 45 тысяч 641. На втором месте с большим разрывом оказалась Демидовская площадь. За нее отдано 19 тысяч 103 голоса. А на третьем месте расположилась пешеходная зона на Обском бульваре. Это место получило 11 тысяч 685 голосов.
Комментарии
Кто голосовал???
почему не было графы снести парк к едреной фене?
Вот так и 18 марта будет- за него проголосует богатое меньшинство,а он наберет свои 146%)))
Быть третей лестнице похоже
45 тысяч горожан высказались. А где в это время был ты?
Я голосовал за парк.
И за аллею на Аванесова.
15:45 Сергей Иваныч????
Ну это как в СССР - по просьбам трудящихся.
Как зарыть деньги на нагорном кладбище
как интересно, проголосовали за территории, входящие в тур кластер, опять дураками людей выставили
Это голосование яйца выеденного не стоит.
Предлагаю на горе вырыть глубокую яму и туда выделенные деньги бросать. Хоть вреда от них не будет.
а как же парк юбилейный?
17:11, его через несколько лет застроят. Скажут не пропадать же брошенной земле
16.02.2018 16:11
гость
как интересно, проголосовали за территории, входящие в тур кластер, опять дураками людей выставили
Ага, особенно парк Центральный - 32 место и сквер Пушкина - 49 место. Сами-то поняли, что написали?)