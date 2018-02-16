Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
15 февраля Барнаульский пивоваренный завод провел круглый стол на тему "Наука для крупного и среднего бизнеса" с участием представителей Алтайского госуниверситета и регионального Управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Ключевая тема — подготовка кадров для крупных предприятий региона.
До начала мероприятия ученые из АлтГУ, которые представляли биологический факультет и МИЭМИС, посетили производственные площадки завода. По признанию участников, они остались крайне впечатлены увиденным, "не ожидая обнаружить в Барнауле, по сути, завод серьезного европейского уровня".
К слову, в этом году БПЗ отмечает 40-летие своей деятельности (первая варка напитка состоялась на заводе в ночь с 22 на 23 февраля 1978 года). Забегая вперед, отметим, что это далеко не последнее мероприятие, которое организует БПЗ к своему юбилею.
В ходе почти полуторачасовой дискуссии участники круглого стола обсудили планы сотрудничества на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Добавим, интерес со стороны АлтГУ к Барнаульскому пивоваренному заводу вполне объясним: предприятие давно наладило эффективное сотрудничество с алтайскими вузами.
В первую очередь площадка БПЗ рассматривается в качестве базы для учебных практик и стажировок студентов. Это в особенности актуально для предприятий, которые работают в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, так как, работая и стажируясь непосредственно на производстве, будущий выпускник не только оттачивает навыки, полученные в процессе обучения, но и получает возможность последующего трудоустройства, отметила руководитель Управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Алтайского края Татьяна Зеленина.
Также г-жа Зеленина подчеркнула важность подготовки студентов в местных вузах по тем специальностям, которые потом будут востребованы на предприятиях региона, так или иначе связанных с "пищевкой". Пивоваренная отрасль самая биотехнологичная, здесь особо нужны самые разнопланово подготовленные специалисты. Неслучайно БПЗ использует системный подход к производству качественных и безопасных продуктов, резюмировала начальник управления.
Директор МИЭМИС Степан Межов напомнил, что БПЗ входит в топ-10 налогоплательщиков Алтайского края, являясь социально ответственным предприятием. Кроме того, ученый предложил совместно с заводом создать дополнительную специальность в АлтГУ — "экономика и менеджмент биотехнологий". В таком случае дипломные работы не списывались бы в интернете, а студенты сами набирали бы материал на практике. С одной стороны, новая специальность отвечала бы запросам предприятия, с другой — гарантировала востребованность у будущих выпускников. Это было бы полезно для всей биоперерабатывающей отрасли Алтайского края.
Тем временем биологи АлтГУ рассказали собравшимся о своем положительном опыте работы с заводом. В частности, ученым удалось убрать пернатых с территории предприятия при помощи оптических и звуковых технологий. До этого птицы создавали немало проблем в работе БПЗ.
Помимо прочего, собравшиеся предложили гендиректору БПЗ Алексею Рыбникову продумать механизм поддержки талантливых школьников, чтобы профинансировать их будущее обучение в вузе, а затем привлечь на производство. Правда, некоторое время они должны потом отработать на том предприятии, которое им помогало средствами. Речь в данном случае идет о так называемом "отложенном контракте". Алексей Рыбников пообещал не только зафиксировать, но и внимательно рассмотреть все поступившие предложения: "Мы стали лучше понимать, по каким направлениям БПЗ следует усилиться, несомненно, точечные шаги здесь будут предприняты".
В числе пожеланий от ученых прозвучала также мысль учредить в будущем специальную премию для самых талантливых студентов. Учащиеся могли бы, например, разрабатывать необычные решения, определять целевую аудиторию для новых продуктов, маркетинговую стратегию, инвестиционную эффективность и т. п. А совместное сотрудничество БПЗ с биологами в перспективе позволило бы создать новый напиток для детей, а также спортсменов. Кстати, одной из предложенных идей тут же стал квас с пробиотиком.
Добавим, летом БПЗ принимает около 180 школьников на практику. Подростки, как правило, выполняют несложные хозяйственные работы. Также обычно набирается смена в 16 человек из различных барнаульских вузов. Они зачастую трудятся на линии в качестве операторов. За время участия завода в данном проекте на предприятие были трудоустроены около 1000 молодых людей, часть из них — на постоянной основе.
К слову, после прошедшего круглого стола есть шанс, что БПЗ окончательно превратится в крупнейшую площадку для старта профессиональной карьеры студентов алтайских вузов. Напомним, БПЗ на протяжении многих лет поддерживает молодых предпринимателей (совместно с Алтайским бизнес-инкубатором). Кроме того, завод сотрудничает с Алтайским региональным ресурсным центром.