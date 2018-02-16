Власти Японии утвердили программу, которая разрешает пожилым людям при желании уходить на пенсию в возрасте старше 70 лет. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщает издание, эту меру хотят законодательно утвердить в 2020 финансовом году, чтобы в какой-то степени приостановить нарастающую нехватку рабочих рук в Японии.
В настоящее время в Японии пенсия начисляется при достижении 65 лет. Но пожилые японцы могут в любой момент выйти на пенсию в возрасте с 60 до 70 лет. Желающему отправиться на пенсию до 65 лет ее будут выплачивать в несколько урезанном объеме, а за выход после 65 лет полагается надбавка.
По новому законодательству, правительство хочет разрешить отправляться на пенсию и в возрасте за 70 с соответствующей еще более повышенной премией. Также частные компании будут получать льготу при трудоустройстве людей старше 65 лет.
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