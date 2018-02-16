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Капремонт проведут на двух участках Чуйского тракта в Горном Алтае

, ИА "Амител"
Оба отрезка федеральной дороги находятся в Кош-Агачском районе

Фото: altai-republic.ru

Капитальный ремонт двух участков Чуйского тракта проведут в Республике Алтай — в данный момент проекты предстоящих работ рассмотрела Главгосэкспертиза России и выдала положительные заключения.

Оба участка расположены в Кош-Агачском районе. На первом отрезке (протяженность 22,722 километра) федеральной дороги предусмотрены ремонт дорожной одежды, замена элементов обустройства на семи примыканиях и строительство одного нового, ремонт труб, замена дорожных знаков, барьерного ограждения и направляющих устройств, нанесение дорожной разметки, устройство стационарного электрического освещения.

Кроме того, здесь построят две автобусные остановки с обустройством переходно-скоростных полос, посадочные площадки, туалет, пешеходные дорожки и автопавильоны полузакрытого типа, а для пешеходной связи между остановками на разных сторонах движения будет оборудован наземный нерегулируемый пешеходный переход.

Второй проект предусматривает ремонт участка Р-256 "Чуйский тракт" длиной 12,934 километра. Здесь отремонтируют водопропускные трубы, положат покрытие из асфальтобетона, укрепят обочины и установят сигнальные столбики, барьерное ограждение, дорожные знаки и стойки.

Капитальный ремонт будет проводиться за счет федеральных средств.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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