Фото: altai-republic.ru
Капитальный ремонт двух участков Чуйского тракта проведут в Республике Алтай — в данный момент проекты предстоящих работ рассмотрела Главгосэкспертиза России и выдала положительные заключения.
Оба участка расположены в Кош-Агачском районе. На первом отрезке (протяженность 22,722 километра) федеральной дороги предусмотрены ремонт дорожной одежды, замена элементов обустройства на семи примыканиях и строительство одного нового, ремонт труб, замена дорожных знаков, барьерного ограждения и направляющих устройств, нанесение дорожной разметки, устройство стационарного электрического освещения.
Кроме того, здесь построят две автобусные остановки с обустройством переходно-скоростных полос, посадочные площадки, туалет, пешеходные дорожки и автопавильоны полузакрытого типа, а для пешеходной связи между остановками на разных сторонах движения будет оборудован наземный нерегулируемый пешеходный переход.
Второй проект предусматривает ремонт участка Р-256 "Чуйский тракт" длиной 12,934 километра. Здесь отремонтируют водопропускные трубы, положат покрытие из асфальтобетона, укрепят обочины и установят сигнальные столбики, барьерное ограждение, дорожные знаки и стойки.
Капитальный ремонт будет проводиться за счет федеральных средств.
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