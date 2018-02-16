Число запросов со словами "блины" и "блинчики" во время Масленицы увеличивается в России в девять раз.
Как сообщает пресс-служба компании "Яндекс", самые "блинные" места России — Липецкая, Воронежская, Тамбовская и Астраханская области. Меньше всего рецептами блинов интересуются на Кавказе, выделяется только Северная Осетия, где их, наоборот, ищут намного чаще, чем в среднем по стране.
Фаршированные мясом блины предпочитают готовить на западе России. Жители южной части страны любят готовить блины с грибами. А россияне, живущие на севере, предпочитают это блюдо с ветчиной. Рис в блины чаще всего кладут на Дальнем Востоке, а лук — в Вологодской, Кировской, Нижегородской и соседних с ними областях.
Тем не менее в основном граждане России предпочитают три основные блинные начинки: творог, мясо и сыр. На их долю приходится треть всех запросов про блины с начинками.
Что касается приготовления, то россияне спрашивают у поисковика, как приготовить блинчики тонкими, с дырочками и ажурными. Пекут блины в основном на молоке и молочных продуктах, но есть и другие варианты основы — например, пиво или минералка.
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"Яндекс" последнее время много чего о россиянах выясняет, их месторасположения до задолженности по налогам.