Фото: "Википедия"
Питомник для выращивания маралов продают вместе с сотнями животных в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. Объявление о продаже участка площадью 2 тысячи гектаров размещено на одной из торговых площадок в интернете.
Уточняется, что маральник построен в 1995 году. Вместе с хозяйством продают 800 маралов и 33 лошади, площадь позволяет увеличить поголовье на 350 маралов. Имеются подсобные помещения и строения для производства, а также пилорама, птичник, овчарня.
В наличии и техника – трактора, автомобили, прицепы, сельхозмашины. Есть гостевой дом, две бани. Подведено электричество, воду берут из скважины и из реки. Собственник уточняет, что у хозяйства нет долгов, рынок сбыта налажен.
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