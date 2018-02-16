Житель Тальменского района получил 300 часов обязательных работ за хищение iPhone 7 Plus стоимостью 55 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Как сообщают в ведомстве, женщина оставила дорогостоящий гаджет на заправке на трассе Р-256. Мужчина похитил смартфон и подарил дочери. Между тем свою вину он не признал. Обвиняемый считает, что он не похитил, а нашел iPhone.
Но суд пришел к выводу о его виновности, ведь мужчина не предпринял никаких действий, чтобы отдать телефон законному владельцу.
Комментарии
интересно, что нужно сделать, чтобы телефон начали искать?
прийти в полицию с заявлением, что "я потерял телефон"? примут ли такое заявление
не зря раньше было "что с возу упало то пропало", а сейчас напридумывали всяких тупых законов