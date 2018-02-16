Торговый дом, в котором можно купить продукцию из Алтайского края, открылся в Китае, сообщают в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
В Торговом доме можно купить как оптом, так и в розницу продукцию четырех алтайских производителей: научно-производственной фирмы "Алтайский букет", научно-производственного объединения "Алтайский лен", Барнаульской халвичной фабрики и кондитерской фабрики "Главкондитер".
Предполагается, что открытие Торгового дома в приграничной беспошлинной зоне Маньчжурии позволит увеличить количество поставляемой в Китай продукции российского производства. В ближайшем будущем в Торговом доме пройдут выставки, дегустации и заключение договоров о регулярных поставках продукции.
Комментарии
В Манжурии сейчас тепло? В рубашках ходят, а что у нас в забайкалье холодно