Сервис доставки свежих овощей появился в Барнауле

Овощи являются одной из основ рациона человека. Они богаты витаминами и микроэлементами и рекомендуются к ежедневному употреблению как взрослыми, так и детьми. Большинство из нас стараются всегда держать дома стандартный запас картошки, моркови, свеклы. Ведь, помимо прочего, именно эти корнеплоды входят в состав многих популярных блюд. И так досадно, когда в нужный момент под рукой может не оказаться какого-то из ингредиентов. К счастью, сейчас в Барнауле появилась новая удобная услуга по доставке овощей на дом, которая станет хорошим подспорьем для многих людей.
Доставку свежих овощей по Барнаулу предлагает компания "Батат". В ее ассортименте экологически чистые, свежие и мытые овощи от фермерских хозяйств Алтайского края. Клиенты компании могут быть уверены в высоком уровне сервиса. Вся продукция здесь проходит строгий контроль качества, начиная с отбора сортов семян для посадки и заканчивая условиями хранения урожая. Выращенные с любовью и заботой, бережно собранные и сохранённые, овощи от "Батата" готовы попасть на стол и отдать всю силу и пользу для здоровья.
Более того, сохраняя неизменно высокое качество овощей, сегодня "Батат" предлагает свою продукцию по одной из самых низких цен в городе: аппетитная картошка — 15 руб./кг, сочная свекла — 15 руб./кг, хрустящая морковь — 13 руб./кг. Для того, чтобы сделать заказ, достаточно позвонить по номеру 23-56-23, и оператор компании оформит заявку. Здесь же можно уточнить условия бесплатной доставки овощей. Можно также воспользоваться самовывозом по адресу офиса: ул. Попова, 179 б.
Доставка овощей от "Батата" поможет горожанам сэкономить не только время и деньги, но и силы, ведь даже небольшая упаковка картошки вносит ощутимый вклад в вес корзинки в магазине. При заказе овощей на дом больше не придется таскать тяжелые пакеты.
Новую услугу могут по достоинству оценить занятые домохозяйки, пожилые и одинокие люди, а также все, кто не имеет собственных приусадебных участков и дач. Сегодня компания "Батат" также поставляет овощи организациям общепита в городе.
Доставка свежих овощей от компании "Батат"
ул. Попова, 179 б
тел. 23-56-23
vk.com/club161296477
ИП Рустамова Маргарита Игоревна, ИНН 222 312 695800, г.Барнаул, ул Победы,41, кв.2, ОГРН 318222500004685
Комментарии
скоро на макароны денег не будет а они про свежие овощи зимой)
экологически чистые, рассмешили, в крае в котором земля отравлена гербицидами на несколько десятилетий
хорошие овощи, чистые, мытые. Покупала у них и всё хорошо. Картошка внутри жёлтая , привезли и подняли на этаж. Вообще очень удобно, не надо никуда ездить на рынок и тащить потом. Цена хорошая, доступная вполне.
Как раз на макароны с каждым днём всё дороже, а овощи полезней и дешевле. Мешок картошки можно месяц кушать
Сбалансированная еда,,,мешок картошки.
На рынке варианты выбора присутствуют, а здесь что уж привезли))