Основатель ритейлера "Магнит" Сергей Галицкий продал 29,1% акций банку ВТБ, сообщает газета "Известия".
Сумма сделки составила около 138 млрд рублей ($2,44 млрд). В ближайшем будущем у ритейлера появится новое руководство. Не исключено, что "Магнит" будет объединен с другими ритейлерами.
Основатель компании Сергей Галицкий покидает "Магнит", сохранив за собой пакет в 3% акций.
"Магнит" — российская компания розничной торговли и одноимённая сеть продовольственных магазинов (большая часть из них имеет формат "магазин у дома"). По состоянию на июль 2015 года сеть "Магнит" насчитывала 9900 магазинов в формате "магазин у дома", а общее количество магазинов ритейлера, включая гипермаркеты, универсамы "Магнит семейный" и дрогери "Магнит-Косметик", достигло 12,9 тысячи.
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Банки прибирают к рукам не только финансовый сектор но и страхование, аудит, торговлю, выпуск ценных бумаг, в общем все что позволит им управлять экономикой без всяких там дум.