Тело четырехлетнего ребенка со следами укусов собак нашли в пригороде Махачкалы, сообщает "Интерфакс".
Как сообщает издание, родители обратились в полицию в связи с исчезновением их четырехлетнего сына. В ходе поисков малыша нашли мертвым. На теле были укусы собак.
По данному факту назначена доследственная проверка. Для установления точной причины гибели ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Комментарии
не должно быть бродячих животных, истребить всех, кто против заберите себе их.
Вонючие собачники, как они достали людей! Напуганные, покусанные, убитые люди! Загаженные дворы и улицы, это вечный лай как на псарне. Не все собачники заслуживают ада, только 99%.
не должно быть бродячих животных
А как насчёт бродячих четырёхлетних мальчиков?
16.02.2018 17:54
- гость -
Нечего было гулять. Собачки просто поиграться. Мальчик их спровоцировал.
Как 4-х летний мальчик оказался один?
Мнение животных мы узнали. Что люди скажут?
За городом в лесу тоже собаки бегают. Могут напасть на грибников. В лес бегут летом из города.
Я этим летом гуляла с внуком (малышу 3,5 годика) на улице,-он катался на велосипеде,я рядом с ним,-бежит дворняшка небольшая,с виду такая добренькая,внук крутит педальки и она внезапно,поравнявшись с нами- кидается на мальчика с лаем,пытаясь схватить за ноги.Я конечно отбила внука от собаки,но он сильно испугался и долго плакал.(Очевидно нападение было на внука,потому, что он ехал на велосипеде-двигался и ей это,наверное, не понравилось).Вопрос-ЗАЧЕМ БЕГАЮТ БРОДЯЧИЕ СОБАКИ?
16.02.2018 19:21
дл
.Вопрос-ЗАЧЕМ БЕГАЮТ БРОДЯЧИЕ СОБАКИ?\
Согласен! Всех утилизировать!