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Кадровики "Алтайкрайэнерго" узнали, что означает "съесть лягушку"

, ИА "Амител"
В компании прошел семинар-практикум на тему "Трудовое законодательство и кадровый учет в 2018 году"

В течение двух дней специалисты кадровых служб всех филиалов компании "Алтайкрайэнерго" проходили обучение на семинаре, посвященном трудовому законодательству. Сотрудники получили не только большой объем профессиональной информации, но и имели возможность пообщаться с коллегами и обменяться опытом.

Программа семинара включала в себя обзор изменений трудового законодательства,  дискуссии по практическим вопросам и тренинги по тайм-менеджменту, призванные научить кадровиков рационально использовать рабочее время.

Наибольший интерес и массу впечатлений у участников семинара вызвал тренинг, подготовленный сектором обучения, оценки и развития персонала. Специалисты познакомились с искусством управления временем, изучили Матрицу Эйзенхауэра и узнали, что означает "съесть лягушку" при планировании рабочего дня. Оказалось, что в тайм-менеджменте "лягушкой" называется самая сложная работа, которую свойственно откладывать. Суть метода заключается в том, что нужно самые важные, но не особо приятные дела выполнять с самого начала дня. Этот простой способ удивительным образом разгрузит остаток рабочего дня для предстоящих дел, избавит от нервного напряжения и, если это войдет в каждодневную привычку, значительно облегчит жизнь.

"Сложно переоценить важность и меру ответственности кадровой службы в системе управления персоналом. В современных условиях она должна быть организатором и координатором всей работы с кадрами на предприятии. Реализация перестройки кадровой политики влечет за собой расширение функциональных обязанностей работников данных служб, повышение их самостоятельности в решении кадровых проблем. Мы регулярно проводим обучающие семинары для разных категорий сотрудников: специалистов по охране труда, бухгалтеров, экономистов и т.д.  Одной из основных задач департамента управления персоналом на 2018 год остается расширение процессов внутрикорпоративного обучения,  внедрение новых учебных программ, тренингов по развитию ключевых компетенций разных групп персонала, вовлечение большего числа сотрудников в учебный процесс с целью повышения эффективности их производственной деятельности", — прокомментировала начальник департамента управления персоналом АО "СК Алтайкрайэнерго" Татьяна Прохорова.

Добавим, что сегодня в компании трудится более 2 тысяч квалифицированных сотрудников с широким спектром профессиональных компетенций: от внедрения энергосбережения и обеспечения электроснабжения до современных технологий управления и IT-решений. Грамотное формирование и реализация кадровой политики — залог успешного развития компании "Алтайкрайэнерго", обеспечивающей надежное и бесперебойное электроснабжение 12 тысячам юридических и 313 тысячам физических лиц.

"Алтайкрайэнерго" – одна из крупнейших компаний электроэнергетики Алтайского края, обеспечивающая надежное и бесперебойное электроснабжение 12 тысячам юридических и 313 тысячам физических лиц. Девять филиалов обслуживают более восьми тысяч километров кабельных и воздушных линий, более трех тысяч трансформаторных подстанций в 97 городах и населенных пунктах Алтайского края.

г. Барнаул, ул. Воровского, 163
тел. (3852) 24-56-73, 25-54-43
www.altke.ruwww.sk-altke.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

19.02.2018 10:26
- гость -

почему нет - на правах рекламы
?

0  0
19.02.2018 11:59
- гость -

Теперь знать будут, что с утра, оказывается, работать надо.

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