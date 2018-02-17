"Мы строим мечту": чем живут бойцы стройотрядов в Алтайском крае

17 февраля в стране впервые отмечался государственный праздник — "День российских студенческих отрядов". Движение студенческих отрядов в Алтайском крае начинает свою историю в 60-х годах, а официально оформилось в 1964 году с созданием краевого штаба студенческих отрядов.
В 1966 году серьезным экзаменом на гражданскую зрелость стало участие алтайских студентов в восстановлении Ташкента, пострадавшего от землетрясения. 29 бойцов во главе с командиром Анатолием Якименко, входившие в состав Всесоюзного студенческого строительного отряда "Дружба", первые прибыли на место работы.
В 1969 году на Алтае были сформированы первые отряды нестроительного направления. В 1971 году в крае формируется отряд проводников железнодорожных пассажирских вагонов, численностью из 200 человек. С тех пор ежегодно до 400 студентов проводят свой трудовой семестр в поездах дальнего следования. Впервые в 1980 году студенческие отряды Алтайского края, работали за рубежом.
Сегодня в студенческих отрядах трудятся тысячи барнаульских учащихся. Мы собрали фотоподборку главных моментов из их жизни.
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