Фото: rusgosnews.com
Российский лыжник Денис Спицов завоевал бронзовую медаль зимней Олимпиады в забеге на 15 километров коньковым стилем.
Победа досталась швейцарцу Дарио Колонье, который показал результат 33 минуты 49,3 секунды.
Второе место у норвежца Симена Хегстад Крюгера. Он уступил 18,3 секунды лидеру. Денис Спицов проиграл чемпиону 23 секунды.
Таким образом, в настоящее время в активе олимпийской сборной России имеются две серебряные и пять бронзовых медалей.
Комментарии
Тяжело без допинга Одна бронза, да чуть чуть серебра.
Гость 17:33.ну ты скорее всего жирный боров
На ОИ-80 вся Страна гордилась победами наших спортсменов, и пол страны плакали при закрытии Олимпиады! А сейчас похоже что радываются кучька ПЕдРосов чьи швейные мастерские шыли безликие позорные серые одеяния, а плачет от безысходности походу только Тарасова!
Отличные результаты показывают наши ребята и девчата. А комментаторы, как говорят, получили добро на освещение ОИ 2018 в положительном аспекте, стараются изо всех сил. Так кричат, так кричат, как никогда ранее. С подъемом, жизнерадостно, жизнеутверждающе. Спорт - это мир!!!
Хорошо, что с каждым днем не подтверждается связь спортсменов из России с мельдонием и результатами по медалям.
Молодец парень! Борется! Не то, что зажравшиеся "хоккеисты".
ХСС на 17:33
Ты это норвежцам скажи.