Росавиация включила в перечень субсидируемых маршрутов 15 авианаправлений из аэропортов Казани и Нижнекамска. В число спонсируемых вошел и рейс Казань — Барнаул. Об этом в интервью ИА "Татар-информ" заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.
"Перед нами стоит задача создания транспортной доступности и повышения мобильности населения. Этому в том числе способствует федеральная программа субсидирования авиаперевозок, которые позволяют снизить цены на авиабилеты", — отметил он.
Республика Татарстан участвует в программе с 2013 года. На данный момент Росавиация уже включила в перечень субсидируемых маршрутов 15 направлений, софинансируемых Татарстаном. Так, из Казани запланированы рейсы в Пермь, Нижний Новгород, Самару, Оренбург, Пензу, Нижневартовск, Сургут, Новый Уренгой, Томск, Барнаул, Воронеж, Ярославль. А из Нижнекамска — в Нижний Новгород, Екатеринбург и Минеральные Воды.
Пока рано говорить, в какие точно даты будет запущен рейс, но учитывая, что его собирались приурочить к чемпионату мира по футболу-2018, вероятно, первые полеты будут выполнены не ранее середины июня. Ценник пока остается неясным, но учитывая субсидию, можно предполагать, что он будет не дороже 10-12 тысяч рублей в одну сторону. Ожидаемым перевозчиком может стать местная татарская авиакомпания "ЮВТ АЭРО" — UVT Aero.
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