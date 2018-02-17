Фото: photosight.ru
Солнце, мороз и гололед будут определять погодный фон в Алтайском крае в субботу, 17 февраля.
Осадков в этот день в регионе не ожидают, в утренние часы местами изморозь, туман.
В дневное время в крае ожидается -13...-18 градусов, в предгорьях -8...-13 градусов. Ветер будет юго-западный, 2-7 метров в секунду.
В Барнауле также без осадков, на дорогах местами гололедица, в утренние часы возможна изморозь. Днем в краевой столице -13...-15 градусов, ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.
Комментарии