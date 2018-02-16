18 марта в Российской Федерации состоятся выборы президента. А с 17 февраля начинается предвыборная агитация. В связи с этим ИА "Амител" вводит премодерацию комментариев.
Все мы прекрасно осознаем, что законодательство подходит к нарушениям очень трепетно и наказывает весьма серьезно. А потому наше решение продиктовано только желанием обезопасить портал и своих читателей.
Ограничение вводится утром 17 февраля c 11-00 до 9-00 19 марта (время местное). Надеемся, что вы отнесетесь к такому решению с пониманием.
Комментарии
А как же свобода слова?
вот вам, бабушка и свобода слова...
Спасибо, что честно и открыто сказали. Даже когда блокируете и баните не так обидно. Сами держитесь!!! Удачи!!!!!
Директива "сверху" пришла чтоль?
НАДО НАДО НАЧИНАТЬ С САМИХ СЕБЯ! ,а не искать виноватых.Позитивный вывод для людей которые берут ответственность за свою жизнь в свои руки, которые хотят изменить ситуацию в лучшую сторону,которые хотят работать честно по совести и получать за это достойную зарплату! И те кто сегодня скулит что все за него решено, что он плохо живет что все зависит от "дяди" в кремле просто не хотят ничего делать и сами позволили за них решать. Не дождетесь не придет добрый "царь" на которого вы будете лежа на диване молиться а он будет за вас решать ваши проблемы.Хорошую жизнь надо заслужить, а "нытики" не хотят даже придти на выборы не говоря уже о том чтобы отстаивать свои права! Сегодня у граждан страны которые хотят изменить свою жизнь в лучшую сторону, создать будущее для своих детей .которые мыслят позитивно умеют отличать ИСТИНУ от "лживой" пропоганды появился реальный шанс изменить "зашедшую в тупик" власть.Всего то надо придти на выборы и дать шанс возглавить государство ГРУДИНИНУ П.Н. Человек "труда" который реальными делами доказал что можно хорошо жить в нашей стране и создавать блага для людей! Все решают Граждане!
На сегодняшний день убедился что мыслящих Граждан большинство и с каждым днем все увеличивается. Обьединяемся я уверен Граждане России победят. Победа за нами. Мы достойны лучшей жизни! Ура!!!!
Мы - не роботы... А для власти деньги и положение важнее жизни..
Я согласен с Амиком,он уберечь пытается от беды, а этот, как его, старший не брат не спит, скажешь, что нибудь в запале и не возрадуешься потом. Высказывайтесь в кабинах для голосования.
Некоторым пойдёт на пользу, может за месяц научатся культурно выражать свои мысли. Да-да, я про тебя и вон про того, ну вы поняли.
Народ, вы чего возбудились? Какая свобода слова? Где она вообще есть?
16.02.2018 19:23
689
Вы действительно так наивны? Те денежные мешки, что у власти никогда не отдадут ее ни через какие выборы. Вам создают иллюзию, что придет другой, и все исправится. Этот другой - такой же ставленник денежных мешков, что и действующий.
Бося, а ты как, этот, в проруби.... никогда не потонешь.
вот тебе бабушка и Юрьев день!
16.02.2018 19:53
- гость -
Типичное оправдание человека с заниженной самооценкой который привык чтобы за него все решали. Вы возвели эту власть на трон ,вы позволили ей решать все за вас.
Ничего не изменится пока сами Граждане не захотят изменить свою жизнь. Ни путин ни Грудинин не сделает вашу жизнь лучше,только вы сами можете что то изменить.А для этого надо начать себя уважать и требовать чтобы уважали вас.Если вы себя не уважаете кто вас будет уважать.Вы заслуживаете то что имеете!
МЫ Гражданине страны честно работаем ,платим налоги, содержим государство, здесь живут наши родители ,здесь будут жить наши дети.A государство не выполняет свои обязательства.Нет бесплатного образования, нет бесплатной медицины , нет честных судов ,нет уверенности в завтрашнем дне .Почему мы должны содержать бездельников .Это мы их наняли на работу и пора им сказать "Вы бездельники и пошли вон".
Граждане страны - это власть.
Мы решаем кому доверить быть лидером страны!
16.02.2018 21:12
vitas
Увы, за Вас уже все решили. И сейчас, и в 1991, в 2000. Не обольщайтесь.
Я не в курсе кто сейчас в вашем распрекрасном коллективе табуретку модератора юзает , поэтому смею высказать предположение , что предмодерация будет в угоду собственных политических взглядов модератора , если им по-прежнему работает господин на букву Б.,злоупотреблявшим ранее административным правом в пользу собственных убеждений.
CALIBR, а где-то по другому?))
16.02.2018 22:21
- гость -
Я сам решаю как строить свою жизнь!
A судьбу страны решает народ и в 1991 и 2000 и 2012 .
И не надо сваливать вину за все происходящее на одного человека!
Народ выбирает своего лидера,и вы достойны той жизни что имеете!
Это закон по которому устроена наша жизнь!
16.02.2018 23:06
Lexx
CALIBR, а где-то по другому?))
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Если медиа-ресурс дорожит объективностью подачи материала ради обратной связи со своими читателями,как реакцией на него, такого быть не должно.
Нет - просто отключите комментарии.
* В данной заметке косвенно признается некоторая несправедливость закона и желание редакции обезопасить своих читателей от пресса гос.машинки по борьбе с инакомыслием и экстремизмом , как, например,бестолковость чиновников от власти по отношению к знаменитой исторической фотографии низложения фашистских стягов к Мавзолею ,на которой воспиталось не одно поколение наших граждан.
CALIBR
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Если медиа-ресурс дорожит объективностью подачи материала ради обратной связи со своими читателями,как реакцией на него, такого быть не должно.
Это-то понятно. Но так практически не бывает. Нигде.
Это-то понятно. Но так практически не бывает. Нигде.
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Там , где над прессой довлеет карательный каток гос.машины - да. В мире же достаточно других примеров , поэтому ,на мой взгляд, ваше мнение недостаточно проработано для вынесения на суд общественности, если оно имело ввиду весь мир.
* собственно, мой первый пост касался частности.