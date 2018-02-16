Журнал Forbes впервые признал основателя мессенджера Telegram и соцсети "ВКонтакте" Павла Дурова долларовым миллиардером. Об этом пишет ТАСС.
Журнал оценивает состояние Дурова в сумму не менее $1,7 млрд. Между тем сам мессенджер издание оценивает минимум в $1 млрд, а его аудиторию — более чем в 100 млн человек.
По данным основателя Telegram, аудитория мессенджера сейчас составляет порядка 10 млн человек.
Сам Павел Дуров в настоящее время живет в Дубае (ОАЭ). Бизнесмен уже два года входит в рейтинг Forbes "200 богатейших бизнесменов России". В 2016 году его состояние оценивалось в $600 млн.
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