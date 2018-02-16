Генпрокуратура России попросила Верховный суд отказать в требовании кандидата в президенты России Ксении Собчак признать незаконной регистрацию действующего главы государства Владимира Путина в качестве кандидата на выборы. Об этом пишет "Интерфакс".
В Генпрокуратуре заявили, что доводы Ксении Собчак являются "несостоятельными". Кроме того, в ведомстве отметили, что эти доводы основаны "на ошибочном толковании права".
Как ранее сообщало ИА "Амител" , Ксения Собчак подала жалобу в Верховный суд, который просила признать регистрацию Путина незаконной и отменить ее. Кандидат в президенты уверена, что действующий глава государства не может занимать должность президента такое количество времени.
Комментарии
Дык, прокуратура должна знать, что уже есть Определение Верховного Суда о том, что Президентом можно быть только ДВА срока, но не три и не четыре!
Вот оно!
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 25 сентября 2001 года
Более того, такое регулирование соответствует принципиальным положениям, определяющим на федеральном уровне избрание главы государства. Так, запрет на избрание одного и того же лица Президентом РСФСР более двух раз был установлен ст. 121.2 Конституции РСФСР 1978 г. (в редакции от 24 мая 1991 г.), а Президента РФ - ст. 81 ныне действующей Конституции РФ.
Ну представьте:такое количество времени занимать?Не лезет ни в какие ворота.Утром в Вашингтоне помолилась и поняла:ну не лезет.
а они то сами законы то знают?
Это, что ли?)))):
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 25.09.2001 N 74-Г01-34 ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ВТОРОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТ. 67 КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)