Генерал-полковник Михаил Коваль заявил, что Украина примет военные корабли только после того, как Россия отремонтирует их. Об этом пишет РИА "Новости".
"И мы сейчас, как лохи, встанем на колени перед ними и будем забирать? Нет!" — заявил генерал.
Коваль подчеркнул, что Россия должна ответить за украинскую военную технику в международном суде в Гааге. По словам генерала, корабли будут приняты только через суд и только в том состоянии, в котором они были "захвачены".
В январе этого года президент России Владимир Путин заверил, что Москва готова передать Украине военную технику, находящуюся в Крыму. Однако глава российского государства подчеркнул, что техника находится в плачевном состоянии.
Комментарии
А ху-ху Коваль не хо-хо?
А может еще на караблях мешки с евро и салом оставить?
В трюмы после ремонта загрузить горилку и сало.
Якорем по фуражке ударило
...тут даже еврей подавился б такому....после хотелки хохла.