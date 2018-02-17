В субботу, 17 февраля, в России стартует месяц предвыборной агитации в СМИ. Материалы в поддержку кандидатов будут появляться как в государственных СМИ, так и частных. Портал Amic.ru рассказывает, где и какой агитации ждать.
Агитация в СМИ включает два блока:
- бесплатное эфирное время для всех кандидатов в равной степени на государственных теле- и радиокомпаниях и печатных СМИ,
- платное эфирное время и площадь в государственных и частных СМИ.
Центральная избирательная комиссия уже распределила бесплатное эфирное время. Увидеть и услышать кандидатов можно будет с 19 февраля в эфире пяти федеральных госканалов ( "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, "ТВ Центр", Общественное телевидение России), трех радиостанциях ("Радио России", "Маяк" и "Вести ФМ"). Региональные избиркомы распределили время на нескольких сотнях региональных теле- и радиокомпаний.
Также ЦИК распределила бесплатные площади в 15 общероссийских государственных периодических печатных изданий: "Российская газета", "Парламентская газета", "Башкортостан", "Республика Башкортостан", "Кызыл тан", "Омет", "Толон (Заря)", "Крымская газета", "Москва Вечерняя", "Экономическая газета "Приват-аукцион", "Самраксен хасаче/Молодежная газета", "Чаваш херараме/Чувашская женщина", "Красная звезда", "Тихоокеанская звезда", "Приморская газета". Каждый кандидат получит равное количество площади.
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СМИ для платной агитации кандидаты выбирают самостоятельно. Но оно должно быть официально зарегистрировано и с размещенным предвыборным прайсом.
Жителям страны покажут агитационные ролики и дебаты.
Напомним, что в выборах принимает участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия Роста"), Григорий Явлинский ("Яблоко").
Комментарии
А по-моему, она для одного из кандидатов и не прекращалась. Из всех СМИ в один голос только про Него.
Четная, справедливая, равноправная борьба ожидает демократическое общество России.
Даешь дебаты всех кандидатов со всеми - трусов изгнать!!!