Молодой парень из Милана спас ребенка и его игрушку, прыгнув на рельсы метрополитена, сообщает РИА "Новости".
Видео этого инцидента было опубликовано на видеохостинге Youtube. На кадрах видно, как мальчик подходит к краю платформы и падает на пути. Его мать и другие пассажиры в панике бросаются к нему. Но только юноша прыгает на рельсы, достает ребенка и его игрушку, а затем вскарабкивается на платформу.
Известно, что малыша зовут Мохаммед, ему два года. Он не пострадал в результате происшествия. Его спасителю всего 18 лет, его зовут Лоренцо Пианацца.
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