Эксперты Общероссийского народного фронта в Алтайском крае предлагают провести в день выборов президента, 18 марта, рейтинговое голосование за общественные территории, которые будут благоустроены по госпроекту "Городская среда". Подробности сообщает пресс-служба регионального отделения.
В марте 2018 года в городах численностью более 20 тысяч человек должно пройти очное рейтинговое голосование за общественные зон для благоустройства по проекта "Формирование комфортной городской среды".
"Было предложено провести это голосование на избирательных участках в день выборов президента России. Это логично с точки зрения экономии бюджетных средств и организации столь масштабного мероприятия. Если такое решение будет принято общественной комиссией, мы призываем представителей территориальных общественных самоуправлений приглашать на участки жителей, самим голосовать и включаться в работу счетных комиссий по выбору территорий", – сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Марина Ермоленко.
В 2018 году на благоустройство в Барнауле будет направлено 216 млн рублей. Общественные территории выбираются в несколько этапов: сначала специальная комиссия отобрала 55 площадок (где будет проведен ремонт до 2022 года), затем по ним было онлайн-голосование на официальном сайте Барнаула (участие в нем приняли около 100 тысяч горожан) для выбора площадок на 2018 год, теперь предстоит голосование очное.
В 2017 году по этому проекту в 14 муниципалитетах Алтайского края было благоустроено около 300 дворовых и 15 общественных территорий, 11 парков.
18 марта 2018 года в России пройдут выборы президента. На выборах 2017 года в Барнауле работал 251 избирательный участок.
Комментарии
ОНФ предложил устроить 18 марта в Барнауле голосование по благоустройству
И опять крупные объекты будут выставлены на голосование на ровне с мелкими? Кому например сильно интересно благоустройство силикатного кроме жителей силикатного? Естественно крупняк наберет больше голосов.
А тем временем в Германии собираются сделать проезд в транспорте бесплатным. Почему бы т.н. ОНФ не предложить это же в РФ?
Жулье любым способом собирается поднять явку на переназначение нелегитимного...
А разве по закону это допустимо?
Пупкину, в сказки веришь? Ты знаешь сколько стоит там билет в автобус или трамвай? От 200 рублей на 6 остановок, поезд до Н-ска 85 евро и, кто платить будет?