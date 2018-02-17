Стройотрядное движение родилось в Советском Союзе в 1959 году. Но только лишь в 2015-м в календаре праздников страны появился День российских студенческих отрядов. К этому дню, 17 февраля, портал Amic.ru попросил наших спикеров — известных в Алтайском крае персон — порыться в фотоальбомах и показать свои фотографии того периода жизни. Далеко не все смогли найти фото, да и есть они у тех, кто постарше. Ведь более десяти лет после развала СССР и речи не было ни о каких ССО. И вот теперь стройотряды снова в моде.
Депутат Госдумы Валерий Елыкомов был "бойцом" отряда "Монолит". На фото, датированном 1978 годом, он крайний слева.
Фото предоставлено Amic.ru Валерием Елыкомовым
ССО "Монолит" строил Каменский элеватор. Студент Елыкомов был руководителем агитбригады ССО, комиссаром зонального штаба, командиром зонального штаба сельхозотрядов по Родинской зоне.
"В стройотрядах проверялась не только физическая сила, но и способность воспринимать общее дело, работать в команде, предлагать свои идеи. Это тоже один из способов выбора лидеров среди студенческой молодежи. Я с удовольствием хожу на нынешние слеты, смотрю на молодежь, вспоминаю, где-то критикую, в чем-то радуюсь, что они пошли дальше нас", — рассказал он.
На остальных фото его найти непросто, но карточки отлично передают дух времени.
Фото предоставлено Amic.ru Валерием Елыкомовым
Фото предоставлено Amic.ru Валерием Елыкомовым
Депутат Барнаульской гордумы, председатель Координационного совета предпринимателей при администрации города Юрий Ряполов был командиром краевого студенческого строительного отряда "Алтай" с 2007 по 2015 год. В советские времена в краевом студотряде работало несколько тысяч человек: около трех тысяч студентов выезжало за пределы региона в Краснодарский, Ставропольский края на уборку овощей и фруктов, переработку, взамен приезжало до пяти тысяч человек на стройку. Сам Ряполов в студенческие годы был в отряде механизаторов и после вуза перешел на работу в краевой штаб.
Фото предоставлено Amic.ru Юрием Ряполовым
Сегодня краевой штаб "Алтай" — общественная структура, в него входят председатели профкомов вузов, ветераны стройотрядовского движения. На Алтае движение после постсоветского перерыва возрождалось по инициативе ветеранов и ректоров вузов. Юрий Ряполов подчеркивает: алтайские стройотряды — лучшие в России.
"Для студентов это отличная возможность попробовать себя, получить практический опыт, творческие и организаторские способности. Здорово, что в советское время через стройотряды прошло огромное количество молодых людей. Мы получили закалку и прекрасные воспоминания", — уверен собеседник.
Ветераны стройотрядов и сейчас собираются: где-то помогают на стройках, проводят концерты, участвуют в акции "Снежный десант".
Фото предоставлено Amic.ru Юрием Ряполовым
Фото предоставлено Amic.ru Юрием Ряполовым
Экс-депутат БГД, глава регионального отделения РПР-ПАРНАС Геннадий Шейда был в отряде "СКИФ". Фото внизу сделано в 1984 году. Шейда — четвертый справа, верхний ряд.
Фото предоставлено Amic.ru Геннадием Шейдой
А вот несколько членов отряда в 2014 году. Геннадий Шейда здесь сидит на полу с гитарой.
Фото предоставлено Amic.ru Геннадием Шейдой
Шейда был комиссаром отряда, в бригаде — каменщиком. Строили в основном дома в Тюменцевском районе. В селе Вылково, например, построили целую улицу — Молодежную.
"Оказалось, что стройотрядовская дружба — самая крепкая. Недавно в АГУ возродился отряд "СКИФ" в память о нашем отряде. Дружим с ними, общаемся, ездили к ним в отряд с выступлением", — рассказал Геннадий Шейда.
Депутат Алтайского краевого Заксобрания, директор ООО "Барнаульское дорожно-строительное управление № 4" Николай Данилин в студенческие годы был в стройотряде "Дорожник". На фото ниже Усть-Пристанский район. Отряд строит дороги, подходы к мосту через реку Чарыш, 2004 год.
Фото предоставлено Amic.ru Николаем Данилиным
Фото предоставлено Amic.ru Николаем Данилиным
Комментарии
Дикое, страшное время. Хождение строем. Просто были молодыми и все казалось прекрасным. Завидую нынешнему поколению пепси - свободные, думающие, самостоятельные люди, которых не просто сбить с пути.
для Ряполова ничего не изменилось. как начал после студенчества ничего не делать так и продолжает.
Думающие? Ха!
Не думавших, думающих не понять! Ха-ха!
17.02.2018 09:43
- гость -
сарказм защщитан!
"Почему-то не налито, у бойца из "Монолита"". )
Был трижды в строительных отрядах на севере Томской области от ТГУ. В первый раз строили овощехранилище. А во второй раз строили свинарник, первое кирпичное здание в селе, третий раз строили тоже овощехранилище, но в другом районе. Было очень здОрово! Каждый раз за 1,5 месяца зарабатывали от 200 до 360 руб.Как-то не чувствовалось "дикое, страшное время" Не ходили строем, были думающими самостоятельными людьми.Сочувствую гостю от 09:43. Кто хотел, тот жил.Кто не хотел, тот ныл,как диссиденты.