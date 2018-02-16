Инцидент произошел в одном из детских садов Москвы, сообщает LIFE.
В 9 утра воспитатель вывел детей на прогулку. Потом воспитанники вернулись в сад и пошли завтракать.
Когда стало понятно, что одной воспитанницы не хватает, воспитатель и нянечка отправились на ее поиски.
Замерзшего ребенка удалось найти в 11:45. Девочка лежала в снегу и не дышала. Ребенку вызвали скорую, но девочка умерла до приезда врачей. По одной из версий, ребенку могло стать плохо во время прогулки.
Комментарии
я бы на месте родителей устроил суд линча, а российское кривосудие лет 5 даст через 2,5 выйдет