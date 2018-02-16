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Суд отклонил жалобу Собчак на регистрацию Путина

, ИА "Амител"
При регистрации Путина никаких нарушений допущено не было

Фото: voicesevas.ru

Верховный суд России отклонил иск Ксении Собчак и признал законной регистрацию Владимира Путина кандидатом на пост президента России, сообщает РИА Новости.

"Административные исковые требования оставить без удовлетворения", — заявил судья Николай Романенков.

В ходе суда представитель ЦИК Дмитрий Воронин отметил, что при регистрации Путина никаких нарушений допущено не было.

Ранее ЦИК ответил Собчак на жалобу на регистрацию Путина кандидатом. Зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что законодательных препятствий для участия Путина в президентской гонке нет.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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