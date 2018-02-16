Пока опознанных жертв крушения в Подмосковье самолета Ан-148 нет, проводятся экспертизы, заявил журналистам глава МЧС Владимир Пучков, сообщает РИА Новости.
"Мы организовали сбор проб ДНК и сейчас организовываем процедуру опознания", — сказал Пучков.
На вопрос есть ли уже опознанные, глава МЧС ответил отрицательно.
Кроме того, он заявил, что на месте крушения обнаружено около 5 тыс. обломков самолета: "По состоянию на 14.00, обнаружено 4,77 тысячи обломков воздушного судна. Основные усилия пожарно-спасательных подразделений сосредоточены на обследовании лесополосы".
Пассажирский самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" 11 февраля пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.
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