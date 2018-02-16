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Голикова: инвалид на Bentley не должен претендовать на соцпомощь

, ИА "Амител"
Также она подняла вопрос самозанятых россиян, которые не платят налоги, но социально поддерживаются государством

Фото: m.gazeta.ru

Uлава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова рассказала в интервью РИА Новости в кулуарах Российского инвестиционного форума, почему нельзя отказаться от существующих многочисленных социальных выплат в пользу единого целевого пособия по бедности  

На сессии форума Голикова рассказала про льготы по транспортному налогу, которые в некоторых регионах получают владельцы Rolls-Royce и Lamborghini, при том что эти же регионы получают дотации из федерального бюджета.

На вопрос, почему возникают такие вещи, Голикова ответила следующими словами: "Мы все немного поторопились с передачей отдельных полномочий по налоговому урегулированию регионам. В общем это правильная тенденция, но важно, чтобы они не злоупотребляли правом, потому что те примеры, которые я привела, это как раз примеры злоупотребления правом. И, как правило, это злоупотребление приводит к тому, что дотационные регионы теряют доходы. А это не просто доходы бюджета, это доходы дорожного фонда, которые, в свою очередь, идут на строительство и реконструкцию дорог и текущее их содержание. Это право регулирования сегодня налоговым законодательством отдано регионам, соответственно, они устанавливают льготу по транспортному налогу, и они в своих законах должны устанавливать эти ограничения".

"Если у нас инвалид второй группы, как я сегодня показывала, покупает Bentley, причем инвалид второй группы с очень поздним годом рождения, наверное, он не должен претендовать на меры социальной поддержки", — подчеркнула Голикова.

Кроме того, она подняла вопрос самозанятых россиян, которые не платят налоги.

"А мы можем спокойно смотреть на то, что кто-то работает, получает доход, но свое социальное обеспечение получают за счет других? Мне кажется, эти механизмы, которые применяются, просто не достроены. Я очень здесь надеюсь на налоговую службу, потому что когда ей предоставили возможность собирать страховые взносы, у нее появится возможность совмещения баз. Сервисы для совмещения баз у них есть. Мы просто еще не получили окончательные годовые данные сбора ими страховых взносов за 2017 год. Простым наложением базы подоходного налога на базу страховых взносов уже можно вычленить, кто уплачивает взносы, а кто не уплачивает. Потому что подоходный налог уплачивается с другими льготами. То же самое касается и имущественного обложения, и земельного обложения, и транспортного налога. Возможности это совмещать показывают нам, что человек имеет", — отметила Голикова.

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

16.02.2018 22:32
iOne

Не много поторопились , пять!!!

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