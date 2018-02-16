В Нижнем Тагиле из ИК №13 условно-досрочно освобожден 38-летний бывший инспектор ДПС Москвы Артур Косицын, сообщает Ura.ru.
В 2011 году Косицын был приговорен к 14 годам заключения. В 2017 году он ходатайствовал об УДО, но тогда маньяку отказали.
Однако Тагилстроевский районный суд принял решение заменить оставшийся срок экс-инспектору на два года исправительных работ.
В суде было доказано, что Косицын изнасиловал 27 девочек и женщин.
Комментарии
Только мне кажется , что власти целеустремлённо толкают людей к госперевороту ?
Но кукловоды забыли , что это Россия ,И может получится не то , что они задумали .
Норм. Басманное правосудие. В СССР была 1 колония для бесов, в Россиянии в 6 не влазят. Надеюсь его рассчитают
Наш гуманный суд!!!
Вся суть ГИБДД