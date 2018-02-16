Жителя Кемеровской области отправили на принудительное психиатрическое лечение после изнасилования 25 мальчиков, сообщает региональное управление Следственного комитета.
"В рамках расследования уголовного дела были установлены 25 потерпевших в возрасте от девяти до 14 лет. По ходатайству следователя судом мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, он признан невменяемым", — говорится в сообщении.
Мужчина совершал преступления в период с сентября 2013 года по ноябрь 2016 года. Все это время он проживал в гараже, оборудованном под комнату, поскольку не имел собственного жилья.
По версии следствия, мужчина заманивал к себе детей деньгами, а затем совершал насильственные действия. Некоторых подростков он насиловал в комнате отдыха на предприятии, где работал водителем, говорится в сообщении ведомства.
Всего за три года мужчина совершил 62 преступления сексуального характера в отношении детей.
Суд постановил отправить мужчину на принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.
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