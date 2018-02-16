Родители трехлетней девочки, которая погибла во время прогулки в детском садике в Новой Москве, замечали некоторые странности в ее поведении, пишет "Московский комсомолец".
Так, в последнее время девочка совсем не хотела оставаться в группе, капризничала и просила забрать ее домой пораньше. Несколько дней назад родители и вовсе заметили синяки на ее теле.
Девочка, по словам ее отца, объяснила, что просто упала во время игры.
Трагедия произошла утром, 16 февраля, на территории детсада № 2120 "Белоснежка". Девочке стало плохо во время прогулки, она упала и скончалась еще до прибытия скорой помощи. По одной из версий, ребенок пролежал в сугробе два часа, пока его не пошли искать воспитатели. По другим данным, малышке пытались экстренно оказать помощь, но не успели.
Возбуждено уголовное дело.
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