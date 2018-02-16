Главный тренер "Минессоты Уайлд" Брюс Будро перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Вашингтон Кэпиталз" потроллил нападающего Александра Овечкина, пишет "Газета.RU" со ссылкой на RMNB.
Овечкин вышел на предматчевую раскатку. Будро, увидев игрока, сказал ему: "Я думал, ты на Олимпиаде!".
На счету хоккеиста в матче четыре очка, которые помогли "Вашингтону" победить 5:2.
Напомним, ранее Овечкин, основавший движение "Команда Путина" в поддержку президента на предстоящих выборах, пообещал бросить НХЛ и приехать на Олимпийские игры, чтобы побеждать за сборную России.
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