Чиновники опровергли вину детсада в смерти девочки в Москве

Куратор образовательных организаций Троицкого и Новомосковских округов Москвы Павел Карпов заявил, что появившаяся в СМИ информация о том, что умершая в пятницу утром на территории детского сада №2120 девочка была "забыта на прогулке", абсолютно не соответствуют действительности, сообщает "Интерфакс".
Согласно версии чиновников и руководства детского сада в лице директора Аллы Шурухиной, ребенок находился на прогулке в группе из 25 детей под постоянным присмотром двух воспитателей. "
"Девочке стало плохо. Незамедлительно была вызвана "скорая помощь", а также оказаны первичные реанимационные действия. К несчастью, девочку не удалось спасти", — рассказал Карпов.
Ранее сообщалось, что в 9 утра воспитатель вывел детей на прогулку. Потом воспитанники вернулись в сад и пошли завтракать. Когда стало понятно, что одной воспитанницы не хватает, воспитатель и нянечка отправились на ее поиски. Замерзшего ребенка удалось найти примерно в 11:45. То есть, ребенок отсутствовал около 1,5-2 часа.
Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, что утром в пятницу воспитательница и няня детского сада, возвращаясь с младшей группой детей с прогулки, заметили отсутствие ребенка. Вернувшись на место прогулки, они обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения. Вызванные сотрудниками детского сада врачи "скорой помощи" констатировали смерть ребенка.
Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
Комментарии