Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в интервью ТАСС. что правительство, которое будет сформировано после выборов президента РФ, продолжит нынешний курс.
"Я думаю, что будущий кабинет министров будет тоже работать не в самых легких условиях, поэтому ему нужно будет извлечь определенные уроки из того, что мы делали, из наших достижений, из наших ошибок и продолжить курс на развитие экономики и социальной сферы нашей очень большой страны", — уверен Медведев.
По его оценке, "это очень серьезная задача для любого российского правительства".
Комментарии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в интервью ТАСС. что правительство, которое будет сформировано после выборов президента РФ, продолжит нынешний курс.
Новое правительство будет держать "Новый курс".И не надо обольщаться д.м. медведев не имеет к этому курсу никакого отношения!