Люди, в детстве обладавшие небольшим ростом, подвержены повышенному риску инсульта, выяснили исследователи из Дании, сообщает "Газета.RU" со ссылкой на журнал Stroke.
Ученые собрали данные о более чем 300 тысяч детей из Дании, родившихся в 1930-1989 годах. Их рост фиксировался в 7, 10 и 13 лет. Как оказалось, дети, чей рост был на 5-8 см ниже среднего, во взрослые годы чаще страдали от инсультов.
Рост человека определяется генетически, но он также зависит и от питания женщины во время беременности, питания самого ребенка, перенесенных болезней, подверженности стрессу. Некоторые из этих факторов могут влиять и на риск развития инсульта, поясняют авторы работы.
Исследователи отмечают, что снижение риска инсульта и смертности вследствие него, особенно среди женщин, наиболее выражено в странах с высоким уровнем дохода.
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