Ежедневник: чем запомнилось 17 февраля

Праздники
Международный день спонтанного проявления доброты отмечают в мире 17 февраля. И правда, в этот зимний день улыбка, вовремя поданная рука или доброе слово способны отогреть душу и сердце. Даешь флешмоб добрых поступков! И не забудьте рассказать нам о них.
День российских студенческих отрядов отмечают сегодня бывшие и настоящие студенты. Читайте истории из жизни современных и "советских" студотрядовцев на портале Amic.ru.
События
Представляете, именно 17 февраля 1600 Джордано Бруно сожгли на костре в Риме на площади Цветов. А ведь именно он первый в то далекое время заявил, что Вселенная бесконечна и в ней существуют миллионы звезд и планет, которые не может увидеть человек. Яркие открытия и яркая казнь принесли Бруно бессмертие.
В этот день в 1975 году в Москве была подписана Совместная советско-английская декларация о нераспространении ядерного оружия. Ну-ну.
Алтайский край.
Именно 17 февраля 2016 года Госдума РФ одобрили законопроект о переходе Алтайского края и Республики Алтай в шестичасовую зону в первом чтении. Благодаря этому у нас летом перестало светать в три часа утра, а темнеть в четыре дня. Ура!
Дни рождения
17 февраля 1867 родился Пётр Шмидт, русский революционер, один из руководителей Севастопольского восстания 1905 года. Тот самый, которого в отцы "записал" себе знаменитый литературный персонаж Остап Бендер. А если честно, если бы не он, помнил ли кто-нибудь из нас сегодня лейтенанта Шмидта?
В 1906 родилась знаменитая детская писательница, поэтесса Агния Барто. "Идет бычок качается", "Наша Таня громко плачет", "Папалет" — сколько поколений детей выросло на этих стихах и сколько еще вырастет. А какие ее стихи были вашими любимыми?
В 1981 году мир увидела Пэрис Хилтон, которую сегодня мир знает как скандальную светскую львицу, актрису и фотомодель. Оценить все прелести "розовой блондинки" вы сможете в нашей фотоподборке.
17 февраля 1993-го года в России учреждено РАО "Газпром". Благодаря ему россияне узнали, что у некоторых мечты все-таки сбываются.
Народный календарь
17 февраля на Руси поминали владыку морозов и стужи — Николая Студеного. Очень часто в этот день стояла морозная погода с сильными ветрами. И на ветра знахари совершали обряды приворота и отворота на любимых.Кстати, синоптики также обещают в крае похолодание до -33 градусов. Одевайтесь теплее и не забудьте сделать доброе дело.
Комментарии