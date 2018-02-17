Министерство внутренних дел предложило лишать водителей прав на срок от года до полутора лет за нарушение более трех раз в течении года одних и тех же правил дорожного движения, передает ТАСС.
Статью 12.38 "Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством" предлагается внести в главу 12 КоАП ("Административные правонарушения в области дорожного движения").
"Предлагается лицо, подвергнутое три и более раз административному наказанию за совершение административных правонарушений, привлекать к административной ответственности в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет", — сказал собеседник агентства.
По его словам, нарушения ПДД не будут считаться повторными, если будут зафиксированы камерами.
Также планируется в два раза повысить штраф для тех, кто садится за руль без водительских удостоверений — с 15 до 30 тысяч рублей.
Комментарии