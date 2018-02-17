Суббота, 17 Февраль, 13:46

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Вице-премьер Александр Хлопонин предложил переносить школьные каникулы в России в зависимости от начала лыжного сезона на Северном Кавказе. Поддерживаете это предложение?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,36
€ 70,65
579680
-13°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение Ан-148 в Подмосковье Олимпиада-2018 в ПхёнчханеМасленица-2018
Новости

Лишать прав предлагают за нарушение одних и тех же ПДД более трех раз в год

, ИА "Амител"
На срок от одного года до полутора лет

Фото: ruzaevka-rm.ru

Министерство внутренних дел предложило лишать водителей прав на срок от года до полутора лет за нарушение более трех раз в течении года одних и тех же правил дорожного движения, передает ТАСС.

Статью 12.38 "Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством" предлагается внести в главу 12 КоАП ("Административные правонарушения в области дорожного движения").

"Предлагается лицо, подвергнутое три и более раз административному наказанию за совершение административных правонарушений, привлекать к административной ответственности в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, нарушения ПДД не будут считаться повторными, если будут зафиксированы камерами.

Также планируется в два раза повысить штраф для тех, кто садится за руль без водительских удостоверений — с 15 до 30 тысяч рублей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28            
13:34
Переводчика нашли мертвым в медиадеревне в Пхёнчхане 0
13:06
Модель Playboy рассказала, как Трамп изменял с ней Меланье 0
12:35
Порошенко заявил, что флаг России не должен развеваться во всем мире 1
12:04
Бывшая жена Пескова покидает пост главы Россотрудничества в Париже 0
11:35
Порошенко заявил, что Россия развязала гибридную войну 1
11:05
Шоколад и сигареты: в Рубцовске вновь ограбили магазин 0
10:35
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юге Мексики 0
10:07
Мужчина в маске и с пистолетом ограбил магазин в Рубцовске 1
09:32
На целину: известные люди на Алтае вспомнили свое стройотрядовское прошлое 6
09:05
"Сибирскую Масленицу" в Алтайском крае справят на 30 площадках 2
08:38
Барнаульцы жалуются на "глушилку" автосигнализаций в ТРЦ "Галактика" 18
08:18
Больше 10 человек тушили горящую многоэтажку в Алейске 2
08:00
В работе портала Amic.ru возможны перебои 1
07:54
Как в Барнауле прошла премьера ромкома "Лед" ко Дню всех влюбленных 0
07:43
Что такое Прощеное воскресенье и у кого надо просить прощение? 9
07:34
"Юристы в суммы не заглядывают":из-за чего декан ЮФ Карлова судится с АлтГУ 8
07:22
Серебряно-бронзовый день России: олимпийский дневник Amic.ru за 17 февраля 2
07:15
ОНФ предложил устроить 18 марта в Барнауле голосование по благоустройству 5
07:03
Дом с собственным причалом для катера продают в Барнауле за 13,8 млн рублей 1
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 17 февраля 0
06:41
Легче легкого: как приготовить блины на минералке? 11
06:32
В семье не без Пэрис: главной светской львице планеты исполняется 37 лет 8
06:23
Агитация за кандидатов в президенты России в СМИ началась 17 февраля 3
06:14
Выходные в Алтайском крае начинаются в условиях мороза и гололеда 0
06:01
"Мы строим мечту": чем живут бойцы стройотрядов в Алтайском крае 0
05:33
Сенатор рассказал о мерах по защите гражданских прав и свобод 1
04:47
Коммунисты раскритиковали реформу обязательного медицинского страхования 1
03:34
Лишать прав предлагают за нарушение одних и тех же ПДД более трех раз в год 0
02:18
На фильм о Зое Космодемьянской насобирали 7,2 млн рублей из 150 необходимых 1
01:09
Медведев призвал перераспределить полномочия между регионами и Центром 1
00:02
Ученые: люди маленького роста чаще страдают от инсультов 0
23:48
Названы самые крупные траты россиян в 2017 году 0
23:25
ЦИК назвал лидеров по числу эфиров среди кандидатов в президенты 1
23:03
Медведев: кабмин после выборов будет новый, но курс останется старый 7
22:46
Чиновники опровергли вину детсада в смерти девочки в Москве 2
22:25
Тренер из НХЛ потроллил Овечкина за его отсутствие на Олимпийских играх 4
22:14
Отец замерзшей на прогулке в детсаду девочки рассказал о синяках на ее теле 0
21:31
Голикова: инвалид на Bentley не должен претендовать на соцпомощь 2
21:16
Суд отклонил жалобу Собчак на регистрацию Путина 2
21:05
Кемеровского педофила, изнасиловавшего 25 мальчиков, отправили лечиться 3
20:34
Пучков: пока опознанных жертв крушения самолета Ан-148 нет 0
20:17
Педофила, изнасиловавшего 27 человек, отпустили домой за хорошее поведение 8
20:07
Девочка насмерть замерзла в сугробе перед детсадом во время прогулки 1
19:46
Молодой итальянец прыгнул на рельсы метро, чтобы спасти ребенка 1
19:25
Украина требует от России отремонтировать и вернуть корабли из Крыма 5
19:08
Коротко о главном: чиновник Гречин, долги по налогам и Сурайкин в Барнауле
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 16 февраля
18:50
Генпрокуратура просит суд отказать в жалобе Собчак на Путина 7
18:29
Журнал Forbes признал Павла Дурова долларовым миллиардером 1
18:15
Amic.ru вводит премодерацию комментариев до окончания выборов президента 21
18:06
Серьезные пробки сковали Барнаул вечером 16 февраля 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.