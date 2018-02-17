Член Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в ходе выступления от фракции заявил, что предложение Минздрава о предоставлении определенного типа медицинской помощи по добровольному медицинскому страхованию является легализацией платных услуг, пишет "Парламентская газета".
"Новая инициатива Минздрава о предоставлении определенного типа медицинской помощи по добровольному медицинскому страхованию является внедрением платных услуг. Бедным останется усеченный вариант программы обязательного медицинского страхования", — сказал Куринный.
По словам депутата, введение коммерческой медицины будет ошибкой и не поможет "плачевному состоянию российской медицины".
"Сегодня доля расходов граждан на медицину составляет 40%. Новая реформа фактически сделает национальную пациентно-ориентированную систему здравоохранения доступной лишь платежеспособным гражданам", — подчеркнул Куринный.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету изучить озвученные проблемы и либо ответить обосновано на замечания, либо "внести предложения по их устранению".
Комментарии
коммунисты - справедливость - медицина - как то не складывается...