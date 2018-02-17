16 февраля стало одним из самых успешных дней для России на Олимпиаде. Нашим спортсменам удалось выиграть одно серебро и две бронзы. При этом все 3 награды были завоеваны в разных видах спорта.
Итоги дня
Как и предполагал портал Amic.ru накануне, у скелетонистов серебряную медаль взял Никита Трегубов. Блестяще выступил и лыжник Денис Спицов – в гонке на 15 км он выиграл бронзу, менее 5 секунд уступив финишировавшему вторым норвежцу Крюгеру. Напомним, ранее в активе Спицова было четвертое место на 30 км. Ну, и совершенно неожиданно россияне завоевали бронзу в конькобежном спорте у женщин. Наталья Воронина, на своей не самой любимой дистанции - 5000 м, буквально выгрызла третье место у голландки ван дер Вейден – их разделили 0,19 секунды.
Несмотря на то, что наши спортсменки не сумели зацепиться за медали в женском фристайле, хочется отметить успех белорусской сборной. Представительница этой страны Анна Гуськова взяла золото в дисциплине "воздушная акробатика".
В фигурном катании у мужчин после короткой программы Дмитрий Алиев пока идет пятым, не так много уступая третьему призовому месту. Наши хоккеисты ожидаемо исправились за поражение от словаков двумя днями ранее. Под каток угодили словенцы – 8:2, впрочем делать какие-то далеко идущие выводы пока не стоит.
Одной строкой
Керлинг. Женщины. Россия — Швеция 4:5
Что посмотреть на Играх в субботу, 17 февраля
Биатлон. Женщины. Масс-старт. Татьяна Акимова в лучшем случае может замахнутся на попадание в Топ-10. Начало в 18:15 по Барнаулу.
Лыжные гонки. Эстафета у женщин. 4х5 км. Старт в 16:30. Скажем честно, что у наших мужчин шансов на медаль в аналогичной дисциплине все-таки побольше, чем у женщин. Но скидывать со счетов россиянок не стоит точно. В Пхенчхане уже были два четвертых места у Нечаевой, а также бронза у Белоруковой.
Фигурное катание. Мужчины в 08:00 покажут произвольную программу, объективно россияне (и Алиев, и Коляда) пока недотягивают до тройки, однако соревнования у спортивных пар показали, что на этом турнире возможно все.
Шорт-трек. Мужчины 1000 м. Финал в 19:26. Семен Елистратов попробует взять свою вторую медаль на этих Играх.
Керлинг. Женщины. Россия — США в 07:05; Россия — Япония в 18:05
Хоккей. Мужчины. Россия — США в 19:10.
Хоккей. Женщины. ¼ финала: Россия-Швейцария. Начало в 10:10 по Барнаулу. Альпийская сборная – не явный, но все-таки фаворит этой пары.
Медальный зачет
Очередной соревновательный день Олимпиады сложился неудачно для сборной Германии. Впервые немцы не выиграли ни одного золота. Кроме того, они вообще не завоевали ни одной награды. Несмотря на это, Германия осталась лидером общего зачета с 9 золотыми, 2 серебряными и 4 бронзовыми медалями. Второй по-прежнему идет Норвегия (6-8-5), ее почти догнала Голландия (6-5-2). Россияне пока лишь 15-е (0-2-6).
Германия впервые завершила соревновательный день #ОИ2018 без золота. Россия — 15-я https://t.co/9GM99WwNUN pic.twitter.com/3YwDPylKPG— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 16 февраля 2018 г.
Комментарии
Прекрасно. Хоть как пиши нашу команд результат на лицо.
Понятно, в МОКе не дураки сидят. Пригласили тех, кто покажет вот такие результаты.