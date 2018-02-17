Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в настоящее время существует необходимость в создании надгосударственных структур, в которые граждане смогут подавать жалобы на нарушения прав и свобод, сообщает РИА Новости.
"Возможно, нам нужно в будущем подумать о том, чтобы какие-то надгосударственные образования создать, связанные, имеется в виду досудебные, с тем, чтобы наши граждане могли обращаться с целью защиты прав и свобод не только в Европейский суд по правам человека", — отметил Клишас в рамках заседания коллегии Министерства юстиции,
По его мнению, возможность образования подобных структур можно было бы изучить в рамках евразийской интеграции.
Клишас обратил внимание, что такие институты необходимы, так как Россия "все больше и больше" расходится с ЕСПЧ в понимании "существенного содержания прав и свобод".
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