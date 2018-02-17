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Барнаульцы жалуются на "глушилку" автосигнализаций в ТРЦ "Галактика"

, ИА "Амител"
Местные жители утверждают, что на теплой парковке машину невозможно было открыть машину с брелока

Фото: politsib.ru

Жители Барнаула начали массово присылать жалобы в паблик Barnaul22 о том, что не могли открыть машину в пятницу, 16 февраля, на парковке ТРЦ "Галактика" с брелока. По их мнению, там была установлена "глушилка" автосигнализаций.

"На парковке ТРЦ "Галактика" ориентировочно в 20:00 кто-то включил "глушилку" сигнализаций! Вышли из магазина и не смогли открыть машину с брелока. Рядом также стояли люди и не знали что делать, пришлось вытаскивать машину тросом за пределы парковки, только тогда сигнализация связалась с брелоком",- жалуются барнаульцы.

Комментаторы предположили, что, возможно, произошла обычная радиопомеха. 


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Комментарии

17.02.2018 09:48
Задранец

Отключить сигнализацию по паролю завсегдатаям указанного паблика не по умственным силам, проще выволочь тросом...

0  0
17.02.2018 10:06
- гость -

а как эти балбесы вытаскивали тросом машины если они в них попасть не могли? там еще и рулем крутить надо для выезда.

в очередной раз убеждаюсь, что в подписчиках паблика неадекваты малолетние.

0  0
17.02.2018 10:12
- гость -

Такое впечатление, что сообщение написано человеком, не имеющим автомобиля.
1 На всех стоянках с большим количеством автомобилей плохо срабатывает сигнализация, так как установленные в них сигнализации мешают "родному" сигналу на открытие.
2 Что за дешевка установлена, если не позволяет механически родным ключом открыть машину??

0  0
17.02.2018 10:14
- гость -

2 Что за дешевка установлена, если не позволяет механически родным ключом открыть машину??

а еще надо знать где кнопка валет находится))

0  0
17.02.2018 10:21
месный

походу кто-то с пелиной заехал

0  0
17.02.2018 10:22
Гость

Пословица "Сила есть- ума не надо!" в данном случае в точку. В данном случае не хватает ума открыть ключем и нажать "валет".

0  0
17.02.2018 10:27
- гость -


17.02.2018 10:22
Гость

откуда ум у блондинок и женоподобных мальчиков подписчиков Б22? они же колеса просят накачать воздухом с ароматом клубники.

0  0
17.02.2018 10:28
- гость -

Короче, жалобщики опозорились

0  0
17.02.2018 10:29
- гость -

они опозорились в момент регистрации в ВК

0  0
17.02.2018 10:39
- гость -

А я думал, что только моя дорогущая сигналка сломалась и не смогли восстановить, а там оказывается проблемы не только у меня были. Короче, нечего делать в этой галактике. Кому теперь предъявлять счет?

0  0
17.02.2018 10:45
Гость

17.02.2018 10:12
- гость -
Такое впечатление, что сообщение написано человеком, не имеющим автомобиля.
1 На всех стоянках с большим количеством автомобилей плохо срабатывает сигнализация, так как установленные в них сигнализации мешают "родному" сигналу на открытие.
2 Что за дешевка установлена, если не позволяет механически родным ключом открыть машину??
Гость а у ВАС что брелок по мощности 100 ватный, что-бы мешать??? Вот вы чушь пишите.... И проблема не в дешовке... зная частоты сигнализаций 433 Мгц, 315 Мгц( запрещен в России не сертифицирован), 800 Мгц и имея передатчик даже 5 ваттный, спокойно можно заглушить 10 милливаттный брелок самой дорогой сигнализации, даже поднесенный к антенне приемника сигнализации, а вытаскивать тросом я согласен это дурь...

0  0
17.02.2018 10:54
- гость -

7.02.2018 10:39
- гость -
Вам гость счет предъявлять тем кто вам пытался отремонтировать исправную сигнализацию.... Т.е кто вас обманул и взял деньги

0  0
17.02.2018 11:07
- гость -

Нечего ставить на сигналки.

0  0
17.02.2018 11:36
Doka

Такое случается не только около трц и микромаркетов, особо у банков... там где больше вероятность почистить салоны автомобилей без серьезного взлома сигнализаций. У нас же - рынок, выживает сильнейший и не тупой.

0  0
17.02.2018 12:13
- гость -


17.02.2018 10:54
- гость -

это один из вконтактышей Б22

0  0
17.02.2018 12:27
Задранец

17.02.2018 10:39
- гость -

Лох должен платить. Сначала за дорогущую сигнализацию, потом за её ремонт

0  0
17.02.2018 12:44
- гость -

Эй, комментаторы! Вы видимо еще совсем сопливые пацаны, раз не помните способа угонщиков, которому уже лет 25. Глушить все в определенном диапазоне, в итоге машины нельзя не только снять, но и поставить на сигнализацию. Тогда их закрывают простым ключом. Потом иди и вскрывай машины пачками и делай с ними что хочешь. А вы про дешевые сигнализации…

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17.02.2018 12:45
- гость -

Задранец, ну так плати, в чем проблема?

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