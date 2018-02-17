Ежегодный фестиваль "Сибирская Масленица" в субботу, 17 февраля, стартует на территории туркомплекса "Сибирское подворье" в селе Новотырышкино. Об этом сообщают в Алтайтурцентре.
Отметим, что фестиваль проходит уже в 11 раз. Гостей ждут народные гуляния, состязания, игры и забавы. В программе фестиваля: покорение масленичного столба, казачий круг, хороводы, катание на русской печи, соревнования гиревиков, ярмарка, конноспортивный праздник, балаганный масленичный концерт с участием группы "Отава Ё" (Санкт-Петербург) и коллективов Сибири.
Будут разыграны и конкурсы с большим призовым фондом. Праздник пройдет на 30 игровых площадках, на которых будут работать экскурсоводы. Они расскажут об истории "Сибирской Масленицы", подскажут, где что находится.
Комментарии
вы б еще в с.топольное угловского р-на организовали
Рано Масленицу праздновать