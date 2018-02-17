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Порошенко заявил, что Россия развязала гибридную войну

, ИА "Амител"
Такое заявление украинский лидер сделал на Мюнхенской конференции по безопасности

Фото: ru.1492news.com

Президент Украины Петр Порошенко заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Россия развязала глобальную гибридную войну. Об этом пишет РИА "Новости".

"Сегодня мы должны признать, что гибридная война, развязанная Россией, постепенно становится полноценной, глобальной гибридной войной. Эта война уже подчинила себе многих акторов, которые, может быть, даже не осознают своей деструктивной роли. Тем не менее, зло, которое стоит за этим, одно и то же, и оно в Кремле",-заявил украинский лидер.

Он также подчеркнул, что в 2007 году президент России объявил войну. Видимо, Порошенко имел в виду "мюнхенскую речь" Владимира Путина. Тогда глава российского государства подверг критике претензию США на мировую гегемонию.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

17.02.2018 11:57
- гость -

Подождем, что ответят представители России в зале на Мюнхенской конференции по безопасности.

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