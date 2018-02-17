Кандидат в президента России Ксения Собчак заявила, что намерена обжаловать решение Верховного суда по ее иску, в котором она требовала отменить регистрацию Владимира Путина как кандидата на выборах президента РФ. Об этом пишет РИА "Новости".
В ее заявлении было сказано, что Путин не имеет права выдвигаться на выборах, потому что он неоднократно занимал должность президента России, а кроме того, исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999-го по 7 мая 2000 года. Кандидат в президенты ссылалась на статью 81 Конституции, в которой говорится, что "одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд".
Ранее сообщалось, что Верховный суд рассмотрит жалобу Ксении Собчак о регистрации действующего главы государства Владимира Путина.
Комментарии
Получила указания от госдепа? Когда ж она уймется? Надоела со своей глупостью.
Потому что Конституция-это самое святое,что у нас есть.
Да, уж, дожили - Царь-то ненастоящий!
Собчачка зато у нас самая настоящая, ни разу не судимая.
Молодец Ксюша!Отомсти за бесславную смерть отца.
Только Конституцию нашу писал он в числе трех основных авторов, а приписка подряд - вообще лично его. куда теперь будет жалиться? В ЕСПЧ?